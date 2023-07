Spontaniškiems ar mažų kainų tykojantiems keliautojams – ne pats geriausias laikas: paaiškino, kas nutiko

Nieko gero nelieka

Pasak turizmo agentūros „Kelionių panorama“ vadovės Kristinos Graužinienės, iki pandemijos tik apie 20–30 proc. keliautojų rinkdavosi paskutinės minutės pasiūlymus, bet po pandemijos jų populiarumas šoktelėjo. Gyventojai juos tiesiog ėmė medžioti, mat suprato, jog tolimesni planai greitai gali būti sujaukti.

„Anksčiau rudenį ir gruodį jau pirkdavo keliones balandžiui, gegužei, o sausį ar vasarį rinkdavosi vasaros keliones. Praktiškai keliones pradėdavo planuoti prieš 5–6 mėnesius, bet po pandemijos situacija visiškai pasikeitė ir įpročiai apsivertė aukštyn kojomis“, – kalbėjo ji.

Anot jos, dabar visos turizmu užsiimančios įmonės savo pardavimus gali įvertinti tik tą patį mėnesį, nes niekada negali žinoti, kiek bilietų ar paslaugų bus nupirkta. Tad, pavyzdžiui, liepos mėnesio pardavimai tampa aiškūs tik liepos pabaigoje, kai anksčiau jie jau buvo numatomi ne prieš kelis mėnesius.

„Paskutinės minutės paieškos – įprotis, kuris įsišaknijo. Žmonės jau būna pasiruošę lagaminus kelionėms ir laukia jiems priimtino pasiūlymo, tinkamo momento“, – portalui lrytas.lt paminėjo K.Graužinienė.

Visgi ji mano, kad tai netrukus pasikeis, mat tie, kurie dabar ieško paskutinės minutės pasiūlymų, juos sunkiai randa, nes nebelikę nei skrydžių bilietų, nei laisvų vietų viešbučiuose. Dėl to tenka sulaukti ir pasipiktinimų, gyventojai skundžiasi, kad paskutinės minutės pasiūlymų – kaip niekada mažai.

O jų ėmė mažėti, mat žmonės po truputį vėl grįžta prie priešpandeminių keliavimo įpročių, kada atostogos planuojamos iš anksto, nes pandemijos nebėra, tad nebėra ir didelių barjerų, stabdančių nuo keliavimo.

„Tie, kurie prie šių senų įpročių negrįžo, jau nebeturi iš ko rinktis. Dvi tris artimiausias savaites skrydžių praktiškai nėra, viešbučiai kone visi užpildyti. Prieš dvejus trejus metus klientams sakydavome: palaukite, tikrai dar bus gerų pasiūlymų, nes viešbučiai nėra perpildyti. Bet dabar to nerekomenduojame, reikia skubėti.

Nepamirškime, kad į užsienio kurortus vykstame ne mes vieni, skrenda žmonės iš viso pasaulio, o dabar turizmas suaktyvėjęs, todėl paskutinės minutės pasiūlymų visur yra daug mažiau. Todėl garantuoju, kad netrukus gyventojų įpročiai pasikeis, nes šiemet keliavusieji jau pasimokė, kad paskutinės minutės laukti neverta, nes nieko gero nelieka“, – kalbėjo K.Graužinienė.

Tenka į lėktuvą sodinti draugus

„Baltic Tours“ atstovės Rasos Levickaitės teigimu, gerų paskutinės minutės kelionių pasiūlymų vasarai įsibėgėjus apskirtai nereikėtų tikėtis, jų gausiau galima išvysti nebent sezono pradžioje ar pabaigoje, kai dar likę laisvų vietų lėktuvuose ir viešbučiuose.

Apskritai tokius pasiūlymus gali gaudyti tik lankstų darbo grafiką ar poilsio režimą turintys asmenys.

„Pasitaiko atvejų, kai keliautojai nusiperka paskutinės minutės pasiūlymą, o paskui pradeda derinti atostogas darbe.

Yra ne kartą buvę, kai atostogos nebuvo patvirtintos ir teko ieškoti kaimynų ar draugų, kurie galėtų pakeisti keleivį. Tai kelia daug streso ir finansinių nuostolių“, – portalui lrytas.lt komentavo R.Levickaitė.

Nebeįtinka net kainos

Dažniausiai tokie pasiūlymai gyventojus suvilioja ne itin patogiomis datomis, o kainomis, mat jos gali būti net dvigubai mažesnės.

Tačiau, anot K.Graužinienės, šiemet gyventojai nėra patenkinti ir tuo. Išaugusiomis sumomis pasiskundžiančių keliautojų – ne vienas.

„Kelionių kainos ilgą laiką išliko gana stabilios ir stipriai nedidėjo, o dabar viskam pabrangus išaugo ir kelionių kainos. Jos turėjo kilti, bet pokytis nebuvo drastiškas“, – teigė ekspertė.

Paskutinės minutės kainos, anot jos, priklauso net nuo sezono. Balandį, gegužę už kelionę vienas asmuo gali sumokėti apie 300–400 eurų, į šią sumą įskaičiuoti ir skrydžio bilietai, ir viešbutis, ir maitinimas. O štai liepą ar rugpjūtį pakeliauti norintieji moka apie 500 eurų ir daug daugiau.

Pasidairius „Novaturo“ interneto svetainėje paskutinės minutės kelionių dar liepą, akyse sumirgėjo įvairiausios kainos. Tarp pigiausių pasiūlymų – kelionė į Turkiją, Antaliją. Išvykti galima liepos 27 d., šešių naktų poilsis 3 žvaigždučių viešbutyje su pusryčiais asmeniui atsieitų 259 eurus.

Yra kelionės pasiūlymų ir į Kretos salą, Graikiją. Liepos 29–rugpjūčio 1 d. trijų naktų poilsis 3 žvaigždučių viešbutyje be maitinimo asmeniui – 275 eurai.

Norintieji daugiau prabangos turi pakloti gerokai daugiau. Turkijoje, Antalijoje, keturių naktų poilsis 5 žvaigždučių viešbutyje su „Viskas įskaičiuota“ paketu asmeniui – 3729 eurai.

Yra ir ilgesnių prabangių atostogų pasiūlymų. Štai Madeiroje, Portugalijoje, 14 naktų poilsis 5 žvaigždučių viešbutyje su pusryčiais – 4685 eurai asmeniui.

Dažnai lieka nusivylę

Pasak K.Graužinienės, planuojant iš anksto tikrai galima rasti pigesnių kelionių variantų bei pasirinkti labiau patinkančius viešbučius ar pramogas, o štai perkant kelionę paskutinę minutę nebūtinai pasiseks rasti ją už menką sumą, o, net jei nusišypsos laimė, viešbučiai kone visais atvejais bus prastesni, tad ne tokios kokybiškos bus ir kitos viešbučio teikiamos paslaugos.

„Tikriausiai rinksitės iš dviejų trijų viešbučių ir tokių, į kuriuos niekada neplanavote ar nenorėjote vykti. Kad būtų geras ir pigus – tai dažniau išimtis, o ne taisyklė. Tokios kelionės labiau tinka neišrankiems žmonėms, nes jei norima susiplanuoti konkrečią datą, apsigyventi konkrečiame padoriame viešbutyje už numatytą biudžetą, net kalbos nėra – būtina planuotis iš anksto“, – pabrėžė K.Graužinienė.

Be to, anot jos, žmonės neretai nusivilia paskutinę minutę įsigytomis kelionėmis. Prieš skrisdami jie žino ir supranta, kad apsigyvens ekonominės klasės viešbutyje ir negaus aukščiausios kokybės paslaugų, tuo metu jų tai neatbaido, tačiau nuvykus ir viską pamačius lieka kartėlis. Vienąkart tokią kelionę pasirinkę lietuviai antrąkart dažniausiai to jau nebedaro.

„Nebent žmonės planavo dalyvauti daugelyje ekskursijų, veiklų, tada viešbutis, jo teikiamos pramogos, maistas ir gėrimai nėra jiems taip aktualu“, – komentavo K.Graužinienė.

Be to, kad smarkiai sutrumpėja ne tik viešbučių, bet ir kelionių krypčių, kurias galima rinktis, sąrašas. Nors spontaniškiems keliautojams dažnai tai nėra taip svarbu – renkamasi iš to, kas likę, labiausiai atsižvelgiama į kainą.

Anot R.Levickaitės, vasaros krypčių karaliene išlieka Turkija. Lietuviai šiuo sezonu taip pat renkasi keliauti į Graikiją, Ispaniją, Portugaliją, Italiją, Bulgariją, Juodkalniją, Albaniją.

Žiemą populiariausia kryptimi išlieka Egiptas. Taip pat nemažai traukiančių į Izraelį, Tunisą, Maroką.