„Sodra“ informuoja, kada rugpjūtį gyventojus pasieks išmokos ir pensijos

Kada pasieks išmokos?

Vaiko priežiūros išmoka gyventojus pasieks rugpjūčio 14 d., nedarbo išmoka – rugpjūčio 21 d., vaiko išlaikymo – rugpjūčio 24 d.

Ilgalaikio darbo išmoka – per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos, ligos – per 17 d. d. nuo visų dokumentų ir duomenų pateikimo, motinystės – per 17 d. d. nuo visų dokumentų ir duomenų pateikimo, tėvystės – per 5 d. d. nuo tėvystės atostogų pabaigos.

Šalpos išmoka per kredito įstaigas gyventojus pasieks rugpjūčio 11 d. Jei ji pristatoma į namus (Lietuvos paštas, „Bastaras“, „Rausidas“), gyventojai turėtų tikėtis gauti rugpjūčio 10–26 d. Gali ir patys atsiimti Lietuvos pašte rugpjūčio 10–26 d.

Pensijų anuitetų gyventojai sulauks rugpjūčio 25 d.

Kada laukti pensijų?

Banko „Swedbank“ klientai pensijų sulauks rugpjūčio 10–12 d.

„Šiaulių banko“ ir „Luminor“ klientai pensijų sulauks rugpjūčio 9–11 d., priklausomai nuo regione, kuriame gyvena.

Vilniaus, Šiaulių ir Alytaus regionų gyventojams – rugpjūčio 9 d., Kauno, Klaipėdos, Mažeikių regionų gyventojams – rugjūčio 10 d., Marijampolės, Šilalės, Utenos ir Panevėžio regionų gyventojams – rugpjūčio 11 d.

SEB Vilniaus teritorinio skyriaus aptarnaujami klientai pensijų sulauks rugpjūčio 9 d., o visi likę – rugpjūčio 10 d. Tądien pensijų sulauks ir „Medicinos banko“, „Citadele“ bei kitų kredito, mokėjimų įstaigų klientai.

Atsiimti Lietuvos pašte pensijas galima rugpjūčio 10–26 d. Šiomis dienomis pensijos bus pristatomos ir į namus (Lietuvos paštas, „Bastaras“, „Rausidas“).

„Sodra“ atkreipia dėmesį tų, kuriems pensija pirmąkart paskirta po 2012 m. vasario 29 d. ir tų, kuriems pensijos 2011 m. gruodį arba 2012 m. rugsėjį mokėtos 27–28 d. Tokie Vilniaus, Kauno ir Šiaulių regionų gyventojai pensijų sulauks rugpjūčio 21 d., o Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Alytaus, Mažeikių, Šilalės, Utenos regionų gyventojai – rugpjūčio 22 d.