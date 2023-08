Rugpjūtį „Saldo Bank“ padidino terminuotų indėlių palūkanų normas iki 4,3 proc.

Terminuotasis indėlis yra vienas patikimiausių būdų gauti pasyvių pajamų ir įdarbinti pinigus, kadangi finansinė bendrovė įsipareigoja sumokėti iš anksto sutartas palūkanas už sutartą laikotarpį. Konkrečios pinigų sumos laikymas finansinėje bendrovėje tampa puikiu būdu sutaupyti, atsižvelgiant į infliaciją ar kitus rinkos pokyčius, o palūkanos leidžia uždirbti pasyviai. Be to, įnešus indėlį terminuotam laikui, yra gaunama didesnė nei vidutinė rinkos palūkanų norma.

Tokį taupymo būdą verta rinktis, jei ieškote mažos rizikos investavimo galimybės, kadangi gaunate fiksuotą palūkanų normą, todėl galite lengvai suskaičiuoti, kokią sumą gausite. Tarkime, jei indėlis bus sudarytas 12-kos mėnesių laikotarpiui, o į jį įnešite 10 000 Eur., grąža sieks 430 Eur.

Terminuotasis indėlis tampa puikiu pasirinkimu, planuojant namų remontą, norint įsigyti automobilį ar kitą didesnį pirkinį, kadangi tai yra saugus ir efektyvus būdas padidinti santaupas. Be to, jei dažnai bandant sutaupyti atsiranda išlaidų, kurios yra padengiamos santaupomis, pravartu rinktis būtent terminuotą indėlį, dėl to, jog lėšos bus pasiekiamos po sutarto laikotarpio, tad taip yra užtikrinamas jų saugumas bei garantuota grąža.

Taigi, sudarę pageidaujamos trukmės terminuotojo indėlio sutartį už pinigų sumą, kuri yra laikoma sudaryto indėlio sąskaitoje, gaunate nustatyto dydžio palūkanas, kurios nekinta.

„Saldo Bank“ siūlo itin lankstų būdą, norint sudaryti terminuotų indėlių sutartį. Pinigus į „Saldo“ indėlį galima pervesti iš bet kurio banko, o registracija užtrunka vos kelias minutes, todėl tai tampa paprastu, patikimu ir efektyviu būdu taupyti. Visi indeliai iki 100 000 eurų „Saldo Bank“ yra apdrausti Europos indėlių draudimo sistemos. Be to, yra galimybė turėti du atskirus indėlius, kurių terminai yra skirtingi. Bendrovė teikia įvairių laikotarpių bei palūkanų terminuotus indėlius, kuriuos galima pasirinkti pagal individualius kriterijus:

„Saldo Bank“ kuria automatizuotus finansavimo sprendimus ir sėkmingai vykdo veiklą jau daugiau nei 10 metų, teikdamas vartotojams ne tik terminuotus indėlius, bet ir vartojimo paskolas ar paskolas mažam bei vidutiniam verslui. Vartojimo paskola suteikiama nuo 500 iki 3000 eurų, kurią vartotojas gauna iškart, tuo tarpu mokėjimo periodas priklauso nuo paskolos sumos ir mėnesinės įmokos dydžio, kurią pasirenka pats klientas. Verslo paskola prasideda nuo 1000 ir siekia iki 10 000 eurų dydžio, tokiai paskolai taikomas fiksuotas sutarties mokestis, o norint pasinaudoti šia paslauga, bankas nereikalauja turto įkeitimo ar kitų papildomų dokumentų.

Tai yra specializuotas bankas, kuris veikia pagal Europos centrinio banko ir Lietuvos banko išduotas licencijas. Bankas siūlo visiškai automatizuotus skolinimo sprendimus ar terminuotųjų indėlių paslaugas.

„Saldo Bank“ turi nuosavą ir automatizuotą kreditingumo tikrinimo sistemą, kuri bankui leidžia itin tiksliai pritaikyti galimybę skolintis pagal esamą situaciją ar kitus rinkos išskirtinumus. Be to, klientas gali būti visiškai nepriklausomas nuo savo buvimo vietos, kadangi įmonėje veikia patentuota vertinimo sistema, kuri suteikia galimybę nesudėtingai ir greitai patikrinti kliento mokumą ir finansinę padėtį. Būtent dėl itin sklandžių procesų bankas gali pasiūlyti individualius sprendimus, atsižvelgiant į vartotojo poreikius ir galimybes.