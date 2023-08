Laimėjo aukso puodą su mylimąja, bet liko vienas ir be pinigų

Pora pateko į laikraščių antraštes, pozavo su abiejų vardu išrašytu loterijos čekiu ir pareiškė, kad kartu kurs verslą.

Tačiau po 18 mėnesių 39 metų Kirkui teko atsitokėti: 40-metė Laura jį paliko, persikėlė į naują prabangų namą ir atkirto buvusįjį nuo laimėto aukso puodo.

Kirkas pripažino: „Geriau niekada nebūčiau laimėjęs aukso puodo, nes mano gyvenimas tapo nekontroliuojamas“.

Jis pasakojo: „Laura man sakė, kad laimėję gyvensime kaip karaliai. Dabar to nebėra. Ji viską pasiėmė. Ji net pasiėmė mūsų šunis“.

Inžinierius Kirkas su Laura susipažino pas bičiulius 2018 m. ir netrukus ji persikraustė į jo 240 000 svarų sterlingų kainuojantį trijų miegamųjų nuosavą namą Haknale, Notso valstijoje.

Jis prisiminė: „Laura manęs klausė, kiek noriu gauti už nuomą, bet, mano supratimu, ji buvo mano mergina. Neprašiau jos nė cento. Todėl ji prisižadėjo, kad nuolat pirks mums loterijos bilietus. Tam išleisdavo maždaug po 25 svarus per savaitę ir sakė, kad jei laimėsime, abu gyvensime kaip karaliai. Mūsų susitarimas niekada nebuvo oficialus, nemaniau, kad to reikia. Mes buvome pora, gyvenome kartu. Be to, niekada nesitikėjau laimėti“.

Laura ir toliau dalyvaudavo loterijose iš savo pinigų. Po kurio laiko gavo pranešimą, kad laimėjo.

Kirkas sakė: „Ant čekio, su kuriuo pozavome nuotraukoms, buvo mūsų abiejų vardai ir pavardės, o kiekviename pranešime spaudai buvo rašoma, kad mes abu kartu laimėjome prizą. Laura iš karto išėjo iš darbo, mes nusipirkome „Porsche Cayenne“. Tai buvo tikrai jaudinantis laikas.

Tada pinigus dalijomės. Laura iš laimėjimo man mokėjo 1000 svarų sterlingų per mėnesį ir skatino mane siekti mechanikos inžinerijos magistro laipsnio. Niekada nebūčiau to daręs, bet Laura tikino, kad apmokės mano studijas. Mes turėjome ateities planų. Ketinome kartu pirkti namą“.

Visgi netrukus jis ėmė jausti, kad Laura traukiasi iš santykių. Su ja pasidarė sunku kalbėtis apie pinigus.

Jis sakė: „Žmonės manęs klausdavo, kodėl aš niekada neišėjau iš darbo. Man patiko turėti tikslą, dėl ko keltis kiekvieną rytą. Bet ne tik dėl to. Tiesa ta, kad niekada nesijaučiau pakankamai saugus su Laura, kad atsisakyčiau darbo. Jaučiau, kaip ji nuo manęs tolsta, ir viskas ėjo blogyn“.

Šių metų birželį Laura nutraukė santykius.

Kirkas pasakojo: „Ji tiesiog pasakė, kad nebenori būti su manimi. Mūsų santykiai blogėjo, bet aš nesitikėjau išsiskyrimo. Norėjau pabandyti viską sutvarkyti, bet Lauros tai nedomino. Atrodė, kad pinigai jai suteikė pasitikėjimo viską mesti“.

Po laimėjimo pora sumokėjo 500 000 svarų sterlingų vertės užstatą už naujos statybos namą netoli Kirko namų Linbyje.

Tačiau kai šią vasarą namas buvo paruoštas, Laura persikraustė į jį viena.

Jis sakė: „Ji pasiėmė daug mūsų daiktų, todėl turėjau pirkti naujų. Ji net pasiėmė mūsų šunis. Iš pradžių nesupratau, ar tai išsiskyrimas, ar tik pertrauka santykiuose, todėl apie pinigus neužsiminiau. Bet kai tapo aišku, kad mums nepavyks susitaikyti, paklausiau jos: „O kaip dėl mūsų loterijos laimėjimo?“. Ji atsakė: „Jis ne mūsų, o mano“. Ji labai aiškiai pasakė, kad neketina su manimi dalytis pinigais. Iki tol, kol išsiskyrėme, Laura man mokėjo po 1 tūkst. svarų per mėnesį, bet išsikrausčiusi liovėsi tą daryti. Ji teigė, kad tai buvo pinigai už nuomą“.

Kirkas įsitikinęs, kad jam priklauso bent dalis loterijoje laimėtų pinigų. Visgi tą įrodyti sudėtinga, nes pora nebuvo susituokusi, o bilietas buvo pirktas Lauros vardu.