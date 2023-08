Nuo rugsėjo 1-osios keisis ESO paslaugos kaina: įvardijo, kuriems gyventojams tai aktualu

Nauji prijungimo įkainiai įsigalios nuo rugsėjo 1–osios. Dujų įvedimo paslaugos kaina Lietuvoje keičiasi Valstybės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) 2023 m. liepos 27 d. priimto nutarimo pagrindu.

„Gamtinės dujos daugelio gyventojų pasirenkamos vis dar kaip pagrindinis šildymo ir energijos šaltinis, nes yra ekonomiškas. Prie šios infrastruktūros taip pat sąlyginai nesudėtinga prijungti naujus vartotojus, patogu naudotis.

Visgi populiarėjant alternatyviems energijos šaltiniams galima stebėti faktinio dujų suvartojimo mažėjimą, o pastaraisiais metais prie vartotojų mažėjimo prisideda ir kainų šuoliai pasaulinėje rinkoje. Išaugo dujų kainos, taip pat pakilo ir paslaugų įkainiai“, – sako ESO atstovė ryšiams su visuomene Rasa Juodkienė.

Bendrovės duomenimis, vidutinis vieno gamtinių dujų buitinio vartotojo suvartojimas 2022 m., palyginti su 2021 metais, sumažėjo apie 13 proc.

ESO naujų gamtinių dujų buitinių vartotojų prijungimo įkainis susideda iš pastovios dalies, mokamos nepriklausomai nuo atstumo, ir kintamos, mokamos už kiekvieną nutiestą dujotiekio metrą.

Lyginant su šiuo metu galiojančiais įkainiais, nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. keičiasi fiksuoti įkainiai tiems vartotojams, kurie norės įsivesti dujas patalpų, vandens šildymui ir viryklei – ji sudarys 463,97 euro be PVM. Tiems vartotojams, kurie ketina naudoti tik dujinę viryklę, prijungimo kaina išliks tokia pati – 962,46 euro be PVM.

Taip pat keičiasi kaina už 1 metrą: klientams, kurie ketina įsivesti dujas patalpų, vandens šildymui ir viryklei, įkainis už kiekvieną nutiestą dujotiekio metrą, kurio geometrinis ilgis ne didesnis nei 150 metrų, sudarys 37,42 euro be PVM už vieną metrą dujotiekio; tiems vartotojams, kurie naudos tik dujinę viryklę, įkainis nesikeis ir sudarys 41,17 euro be PVM už kiekvieną nutiestą dujotiekio metrą, kurio geometrinis ilgis ne didesnis nei 150 metrų. Jeigu tiesiamo dujotiekio ilgis geometrinis ilgis viršys 150 metrų, visiems klientams kaina už kiekvieną papildomai nutiestą metrą sudarys 116,27 eurų be PVM.