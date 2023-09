Iš Registrų centro – rimtas priminimas: pataria nenumoti ranka ir nerizikuoti

„Metinės veiklos ataskaitos ne pelno siekiančioms organizacijoms yra viena iš atsiskaitymo už nuveiktus darbus, įgyvendintus projektus ar suteiktą paramą formų. (...)“ – sako Registrų centro Juridinių asmenų departamento vadovė Jolanta Kazlauskienė.

Pasak jos, Registrų centras, siekdamas, kad kuo daugiau ne pelno siekiančių organizacijų pateiktų savo veiklos ataskaitas, šią savaitę išsiųs laiškus ataskaitų dar nepateikusioms ir įspės jas dėl rizikos netekti paramos gavėjo statuso.

Registrų centro skaičiavimu, šiuo metu yra beveik 3 tūkst. paramos gavėjo statusą turinčių viešųjų įstaigų, labdaros ir paramos fondų bei asociacijų, kurios nėra pateikusios savo veiklos ataskaitų už 2022 metus.

„Palyginti su praėjusiais metais, kai analogiškus įspėjimus gavo apie 6,5 tūkst., šiemet vėluojančiųjų pateikti savo ataskaitas organizacijų yra perpus mažiau. Pernai iš minėto skaičiaus maždaug pusė organizacijų per nurodytą terminą pateikė ataskaitas ir taip išsaugojo paramos gavėjo statusą. (...) – kalba J. Kazlauskienė.

„(...) Buvo tokių atvejų, kai į Registrų centrą kreipiamasi jau netekus paramos gavėjo statuso. Deja, tačiau tokiais atvejais niekuo padėti nebegalime, todėl raginame organizacijas ir jų atstovus neignoruoti gautų perspėjimų“, – pažymėjo ji.

Skelbiama, kad gavusieji Registrų centro perspėjimą apie riziką netekti paramos gavėjo statuso turės du mėnesius, per kuriuos turėti pateikti finansinę ataskaitą. To nepadarius, paramos gavėjo statusas bus panaikintas be atskiro perspėjimo.

Įspėjimai bus siunčiami Juridinių asmenų registre nurodytu juridinio asmens elektroninio pristatymo dėžutės adresu. Jei toks adresas registre nenurodytas, įspėjimas bus siunčiamas registre nurodytu elektroninio pašto adresu korespondencijai arba registruoti paštu, jeigu el. pašto adresas nenurodytas.

Vadovaujantis Labdaros ir paramos įstatymu, juridinis asmuo, kuriam dėl nustatytų pažeidimų buvo panaikintas paramos gavėjo statusas, pakartotinai dėl šio statuso suteikimo gali kreiptis ne anksčiau kaip po vienerių metų.

Remiantis Registrų centro atvirais duomenimis, šiuo metu paramos gavėjo statusą iš viso turi apie 30 tūkst. juridinių asmenų.

Iki šios dienos metines ataskaitas už 2022 metus jau yra pateikę per 10 tūkst. asociacijų, 6,2 tūkst. viešųjų įstaigų ir 0,8 tūkst. labdaros ir paramos fondų.