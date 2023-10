Skelbia apie naujoves Registrų centro savitarnos sistemoje: štai ir pokyčiai

Šių juridinių faktų registravimas ginčo su trečiosiomis šalimis atveju visapusiškai apsaugo abi sutarties šalis, be to, tai prisideda prie didesnio skaidrumo, padeda kurti tarpusavio pasitikėjimu grįstą visuomenę, rašoma Registrų centro pranešime žiniasklaidai.

„Šiandien vis daugiau klientų pageidauja turėti galimybę įvairius klausimus ar kasdienius rūpesčius susitvarkyti savarankiškai internetu. Tą pastebime ir iš vis augančios Registrų centro savitarnos sistemos naudojimo statistikos. Matydami tokį poreikį siekiame kuo daugiau teikiamų paslaugų perkelti į elektroninę erdvę, tokių būdu gerinti klientų patirtį, taupyti jų laiką.

Registrų centro savitarnoje atsirandančios NT subnuomos ir preliminariųjų pirkimo-pardavimo sutarčių įregistravimo paslaugos galbūt nėra pačios populiariausios, tačiau siekdami nacionalinės skaitmeninės pažangos matome prasmę sukurti galimybę klientams žengti šiuo pažangos keliu“, – kalba Registrų centro Paslaugų valdymo direktorė Diana Vilytė.

Nuo šiol platų Registrų centro savitarnos sistemos elektroninių paslaugų spektrą papildė dvi naujos paslaugos. Klientai nuo šiol elektroniniu būdu galės sudaryti ne tik nuomos, bet ir subnuomos sutartis ir jas pasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašu perduoti įregistruoti juridinį faktą apie sudarytą subnuomos sutartį Nekilnojamojo turto registre (NTR). Tokiu būdu užtikrinama visapusiška sutarties šalių apsauga, kadangi NTR esantys duomenys yra vieši.

Be to, nuomos ar subnuomos atvejais sutarties įregistravimas NTR leidžia pretenduoti į valstybės teikiamą paramą, pavyzdžiui, šildymo kompensacijas.

Kita naujovė – galimybė Registrų centro savitarnoje sudaryti ir įregistruoti preliminariąją NT pirkimo-pardavimo sutartį. Įregistravus tokį faktą registre būsimi NT pirkėjai ir pardavėjai gali jaustis saugiau, žinodami, kad jų teisėti interesai bus dar geriau apsaugoti.

Be to, internetu bus galime ne tik įregistruoti subnuomos ar preliminariąsias sutartis, tačiau per savitarnos sistemą pateikti prašymus šias sutartis nutraukti ir išregistruoti apie tai liudijančius juridinius faktus.

Naujomis paslaugomis jau pasinaudojo šimtai klientų

Subnuomos ir preliminariųjų pirkimo-pardavimo sutarčių registravimas internetu jau ne pirmos naujovės Registrų centro savitarnoje šiais metais. Nuo šių metų pradžios suinteresuoti asmenys Registrų centro savitarnos sistemoje jau gali patys nesunkiai sudaryti ir įregistruoti, nutraukti ar išregistruoti nuomos ar panaudos sutartį, pateikti prašymus įregistruoti ir išregistruoti juridinius faktus apie šeimos turtą ar bendrąją jungtinę sutuoktinių nuosavybę.

Iš viso nuo sausio elektroniniu būdu buvo sudaryta ir įregistruota daugiau nei 550 naujų nuomos sutarčių, daugiau kaip 450 jų per Registrų centro savitarną buvo išregistruotos. Naujosios priemonės pagalba taip pat buvo sudaryta ir įregistruota per 550 panaudos sutarčių, taip pat pateikta per 250 prašymų įregistruoti šeimos turtą ir beveik 200 prašymų įregistruoti bendrąją jungtinę sutuoktinių nuosavybę.

Registrų centro specialistų teigimu, viešai prieinama informacija apie sudarytą nuomos ar subnuomos sutartį apsaugo tiek nuomininką, tiek NT savininką nuo galimo kitos sutarties šalies nesąžiningumo, leidžia aiškiai apibrėžti sutarties šalių teises ir pareigas, užtikrina sutarties sąlygų laikymąsi. Be to, didesnis viešame registre įregistruotų juridinių faktų apie nuomos sutarčių sudarymą skaičius prisideda ir prie visos nekilnojamojo turto rinkos skaidrumo.

Įregistruoti juridinius faktus apie sudarytas nuomos, subnuomos, panaudos ar preliminariąsias pirkimo-pardavimo sutartis taip pat galima atvykus gyvai į Registrų centro klientų aptarnavimo padalinį, siunčiant el. paštu ar įprastu paštu. Pateikti prašymus įregistruoti juridinius faktus apie šeimos turtą bei bendrąją jungtinę sutuoktinių nuosavybę Nekilnojamojo turto registre be prieš tai paminėtų būdų galima ir per notarą.