Sąskaita už elektrą nuo 0,76 euro pakilo iki 113 eurų: kauniečiai negali patikėti, kaip su jais pasielgė

„Mes, A. Stulginskio g. 54 namo gyventojai, reiškiame susirūpinimą gavus ženkliai didesnes šio mėnesio sąskaitas iš „Kauno butų ūkio“ už elektros suvartojimą bendro naudojimo patalpose: 4 laiptinės po 6 lemputes, pajungtas nuo judesio, 4 rūsiai po 2 lemputes ir atskirai po 1, kiek yra sandėliukų, ir šilumos mazgas, kurio veikla yra užtikrinama bendrosios elektros sąnaudomis.

Pažymime, kad sąskaitos namo gyventojams už bendrojo vartojimo elektrą per mėnesį pakilo nuo 76 ct iki 113 eurų, priklausomai nuo buto kvadratūros. Susumavus 51 buto sąskaitas preliminariai per mėnesį mūsų daugiabutis pagal išrašytas šio mėnesio sąskaitas „suvartojo“ bendrosios elektros už maždaug 4000 eurų. Pabrėžiame, kad daugiabutyje per mėnesį laiko nepakito nei lempučių, nei šilumos mazgo siurblių skaičius“, – rašoma rugsėjo 25 dienos skunde, kuriuo gyventojai kreipėsi į Kauno savivaldybę, UAB „Kauno butų ūkį“, Energijos skirstymo operatorių (ESO) ir „Ignitis grupę“.

„Aiškinantis apie situaciją buvo pasakyta, kad namo gyventojai kiekvieną mėnesį mokėdavo pagal „vidutinį suvartojimą“. Tai reiškia, kad namas suvartoja, pavyzdžiui, 300 kW per mėnesį, o moka tik už 150 kW. Norime paklausti, kam reikalingas elektros skaitiklis ir jo tikslūs parodymai, jei sąskaitos gyventojams buvo išrašomos netikslios ir klaidingos, tai yra, ne pagal realius bendro naudojimo skaitiklio parodymus? <…> Laukiame skubių paaiškinimų su visais įrodymais, kaip ne savo noru tapome skolininkais ir kas už tai yra atsakingas“, – skunde klausė kauniečiai.

„Kauno butų ūkis“ skaitiklių netikrina

Pasiteiravus apie situaciją Vilijampolėje, UAB „Kauno butų ūkis“ administravimo direktorė Danutė Razgūnienė naujienų portalui paaiškino, kad duomenis (nuo-iki) apie suvartotus elektros energijos kiekius bendroms reikmėms kiekvieną mėnesį jiems pateikdavo UAB „Ignitis“, o namo administratorius savo ruožtu proporcingai patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės daliai apskaičiuodavo įmokas už bendroms namo reikmėms sunaudotą elektros energiją.

„UAB „Kauno butų ūkis“ nenurašo ir nedeklaruoja el. apskaitos prietaisų rodmenų, kadangi vadovaujantis Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatais, administratoriui nėra numatyta prievolė nurašyti el. apskaitos prietaisų rodmenis. Administratoriaus pareiga – proporcingai patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės daliai kas mėnesį apskaičiuoti įmokas už bendrosioms namo reikmėms sunaudotą elektros energiją pagal elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenis ir sutartis su elektros energijos tiekėjais (Nuostatų 8.5.p.). Pažymėtina, kad UAB „Kauno butų ūkis“ neturi sutarties su el. energijos tiekėju dėl el. energijos apskaitos prietaisų rodmenų nurašymo ir deklaravimo“, – teigė D. Razgūnienė.

Nors minėtų nuostatų pirmoje dalyje nurodyta, kad namo administratorius įmokas turi apskaičiuoti pagal elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenis, šią dalį bendrovės atstovė nubraukia, nes Elektros energetikos įstatyme minimos ir sutartys su elektros energijos tiekėjais, kurių „Kauno butų ūkis“ neturi.

„Teisės aktai įpareigoja skirstomųjų tinklų operatorių pateikti vartotojų suvartojimo duomenis el. energijos tiekėjui – tai yra neatsiejama skirstomųjų tinklų operatoriaus teikiamos persiuntimo skirstomaisiais tinklais paslaugos dalis. Duotuoju atveju, ESO, kaip skirstomųjų tinklų operatorius, turi pateikti vartotojų el. skaitiklių rodmenis UAB „Ignitis“, kaip visuomeniniam elektros energijos tiekėjui“, – toliau dėstė UAB „Kauno butų ūkis“ administravimo direktorė.

Dėl minimo Elektros energetikos įstatymo pasiteirauta paties skirstomųjų tinklų operatoriaus atstovų, kurie teigė, jog įstatymas neįpareigoja ESO periodiškai nurašinėti skaitiklio duomenų, taip pat nenurodo, kas kiek laiko reikėtų tai daryti.

„Nurodytame punkte teigiama, kad operatorius turi atlikti matavimus, perduoti rodmenis. Tai ir buvo padaryta. Šiuo atveju rodmenys buvo nurašyti ir perduoti administratoriui keičiant senąjį skaitiklį į išmanųjį. Įstatymas nenumato ir neįpareigoja ESO kas kažkiek laiko nurašinėti duomenų. Tai elektros vartotojų arba jiems atstovaujančių juridinių asmenų (šiuo atveju administratoriaus) pareiga“, – sakė ESO ryšių su visuomene projektų vadovė Rasa Juodkienė.

Tuo metu daugiabučio administratorius pastebėjo, jog daugelyje namų ESO šiuo metu įrengia nuotolinio duomenų nuskaitymo prietaisus bei užfiksuoja faktiškai bendrosioms namo reikmėms suvartotos elektros energijos rodmenis, kuriuos perduoda visuomeniniam el. energijos tiekėjui UAB „Ignitis“.

„UAB „Ignitis“ keletą metų UAB „Kauno butų ūkiui“ teikė daugiabučio namo Kaune bendrosioms reikmėms suvartotos elektros energijos duomenis pagal vidutinį suvartojimą. Pasirodo, kad realus el. energijos suvartojimas daugiabučiame name skiriasi nuo to, kurį anksčiau deklaruodavo UAB „Ignitis“, todėl ir susidarė didelis skirtumas. UAB „Kauno butų ūkis“ neturi duomenų, kokiu dažnumu buvo patikrinami elektros apskaitos prietaisų rodmenys, ir kaip buvo apskaičiuotas vidutinis daugiabučio namo elektros energijos suvartojimas. Į šiuos klausimus turėtų atsakyti ESO ir UAB „Ignitis“, – tvirtino D. Razgūnienė.

Kauno savivaldybė „Kas vyksta Kaune“ pateikė identiškus atsakymus kaip ir UAB „Kauno butų ūkis“. Tai – savivaldybei pavaldi įmonė.

Ruošiant publikaciją, į portalą kreipėsi daugiau Vilijampolės gyventojų, kurie irgi gavo netikėtai išaugusias sąskaitas, o to priežastis – nedeklaruoti elektros energijos suvartojimo rodmenys. Žmonės nurodė, kad jų daugiabučio administratorius taip pat yra UAB „Kauno butų ūkis“.

Skola kaupėsi penkerius metus

Susisiekus su AB „Ignitis grupė“ ryšių su visuomene projektų vadove Laura Beganskiene, ši informavo, kad pakeitus elektros energijos apskaitos prietaisą buvo identifikuotas faktinis suvartotos elektros energijos kiekis, susikaupęs per penkerius metus, nes UAB „Kauno butų ūkis“ tikslių duomenų per šį laiko tarpą nei karto nepateikė elektros tiekėjui. Paskutinį kartą A. Stulginskio g. namo bendro elektros energijos sunaudojimo rodmenys pateikti 2018 m. pabaigoje. Dėl šios priežasties buvo skaičiuojamas vidutinis gyventojų suvartojimas.

„Kadangi šio daugiabučio namo administratorius UAB „Kauno butų ūkis“ per tuos penkerius metus niekada nedeklaravo tikslių skaitiklio rodmenų, nors tai daryti jį įpareigoja Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės, tad šiandien turime daugiabučio gyventojams ypač nemalonią situaciją“, – teigė L. Beganskienė.

Anot „Ignitis grupės“ atstovų, už bendro naudojimo elektros energijos rodmenų deklaravimą pagal minėtas taisykles yra atsakingas namo administratorius, šiuo atveju – UAB „Kauno butų ūkis“. Taisyklėse numatyta, kad įgaliotas asmuo privalo pateikti tiekėjui ar operatoriui tikslius duomenis apie elektros apskaitos prietaisų rodmenis ir kitą atsiskaitymui būtiną informaciją ne vėliau kaip iki paskutinės ataskaitinio laikotarpio kalendorinės dienos įskaitytinai.

„UAB „Kauno butų ūkis“ atsisako pateikti tikslius suvartojimo rodmenis. Pažymėtina, kad pareiga teikti tikslius suvartojimo duomenis kyla iš teisės aktų nepriklausomai nuo to, ar administratorius yra sudaręs bendradarbiavimo sutartį su UAB „Ignitis“, – patikslino L. Beganskienė.

Naujas skaitiklis tikrintas kelis kartus

Kaip nurodė ESO ryšių su visuomene projektų vadovė R. Juodkienė, inžinieriai A. Stulginskio gatvėje esančio daugiabučio skaitiklius pakeitė vasaros pabaigoje ir nurašė faktinius skaitiklio rodmenis. Po gyventojų kreipimųsi skaitiklis buvo patikrintas bent kelis kartus ir jo gedimo požymių nerasta.

„ESO inžinieriai skaitiklį pakeitė šių metų rugpjūčio 24 dieną, po keitimo pranešimai išsiųsti tiek apie pakeistą skaitiklį, tiek apie nurašytus seno skaitiklio rodmenis (56 307 kWh). Gavę gyventojų užklausą, duomenis patikrinome dar kartą – skaitiklio duomenys nurašyti teisingai, klaidos nėra“, – teigė R. Juodkienė.

ESO atstovė patikino, kad gedimų naujame skaitiklyje nefiksuota ir rodmenys pateikti teisingai. Šiuo metu skaitiklis fiksuoja maždaug po 6 kWh per dieną. Ji pastebi, kad iki išmaniojo skaitiklio pastatymo, sąskaitos buvo skaičiuojamos pagal vidurkį, nes nebuvo deklaruojami faktiniai duomenys.

„Pranešimai tiek apie pakeistą skaitiklį, tiek apie duomenis buvo pateikti namo administratoriui „Kauno butų ūkis“, – pažymėjo R. Juodkienė.

Išmanūs skaitikliai parodė įsisenėjusią problemą

ESO sulaukia ir daugiau gyventojų užklausų už netikėtai išaugusias sąskaitas po išmaniųjų skaitiklių pakeitimo. ESO specialistai visus skaitiklius tikrina ir pastebėjus gedimus, juos nemokamai keičia naujais, sutikrinami ir perskaičiuojami elektros energijos suvartojimo duomenys ir tokiu atveju vartotojai nuostolių nepatiria.

„Prieš keičiant seną skaitiklį išmaniuoju ir nurašius duomenis bei sutikrinus su deklaruotais, pasimato skirtumas – vidurkis neatitiko realaus suvartojimo, todėl pirmosios sąskaitos būna didesnės. Vėliau visos sąskaitos, kurias gauna vartotojas, būna tikslios, nes išmaniojo skaitiklio duomenys apie per mėnesį suvartotą elektros energiją deklaruojami nuotoliu, o vartotojams pateikiamos labai tikslios sąskaitos. Be to, vartotojai eso.lt savitarnoje visuomet gali sekti savo suvartojimo duomenis ir matyti sunaudotos elektros energijos istoriją“, – teigė R. Juodkienė.

„Įrengus šiuos prietaisus nebeliks skaitliukų nurašymo problemos“, – naujų skaitiklių naudą pastebėjo ir Kauno savivaldybės Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyrius Administravimo ir valdytojų veiklos poskyrio vedėja Grita Jasevičienė.

Gyventojams siūlo skolą padengti per pusę metų

„Ignitis grupė“ gyventojams siūlo susidariusią skolą apmokėti per ilgesnį laikotarpį, kad solidi suma nesudarytų per didelės naštos.

„Nuoširdžiai apgailestaujame dėl tokios nemalonios situacijos, į kurią pateko šio daugiabučio namo gyventojai. Mes savo ruožtu sudarome galimybę išdėstyti atsiskaitymą šešiems mėnesiams, todėl gyventojus kviečiame skambinti „Ignitis“ klientų aptarnavimo telefonu +37061121802 ar atvykti į bet kurį mūsų klientų aptarnavimo centrą ir susitarti išskaidyti mokėtiną sumą“, – informavo L. Beganskienė.