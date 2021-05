Stovi perraustoje aikštėje

Biržiečiai negali patekti į ūkininkų turgų, nors karantinas jau atlaisvintas. Ant šio turgaus vartų kabo spyna. Norintieji prekiauti sėklomis, daigais, sendaikčiais, vaismedžiais, savo užaugintomis daržovėmis turi susirasti kitą vietą.

Jie grupelėmis apsistoja Juliaus Janonio aikštės pakraštyje, Jurgio Bielinio gatvėje ar aplinkinių gatvių prieigose, prie autobusų stoties tvoros.

Aikštė šiuo metu rausta ir perrausta, nes pertvarkoma. Darbas vyksta, ūžia technika ir ketvirtadieniais, per turgų. Dar prekybininkai susirenka šeštadieniais.

Prekiautojai pasistato laikinas palapines tiesiog ant šaligatvio arba prekiauja iš mašinų.

Kita dalis lyg silkės statinėje susikišę atrakintoje turgaus dalyje. Jie dejuoja, kad baisiai ankšta, kad nėra net kur mašinoms apsisukti.

Visi prekiautojai piktinasi, kad užrakintas viešasis tualetas. Jiems lieka vienintelė išeitis – naudotis mokamu tualetu autobusų stotyje.

Galėjo rūpintis anksčiau

Taip atsitiko, nes sausio pabaigoje baigėsi žemės sklypo, kuriame veikė ūkininkų turgus, nuomos sutartis. Beveik 80 arų sklypas yra valstybės žemė ir buvo išnuomotas 20 metų. Jau vyksta naujas sklypo nuomos aukcionas.

Biržiečiai viliasi, kad po aukciono galės sugrįžti į ūkininkų turgų. Bet daugelis supranta, kad toje vietoje ūkininkų turgus gali visai nebeatsidaryti.

Tai priklausys nuo naujo nuomininko planų.

Prekybininkai ir pirkėjai burnoja rajono valdžią, kodėl šioji iš anksto neparuošė prekybininkams tinkamesnės vietos. Jie taigi žinoję, kad baigiasi nuomos sutartis.

„Valdžiai dabar rūpi tik postus dalintis, argi jiems skauda galvas dėl mūsų, paprastų žmogelių?“ – tik ranka numojo kalbinami.

Dviračio geležėlės nenusipirko

Bet tokia padėtimi nepatenkinti ne tik ūkininkai, pirkėjams taip pat daugybė nepatogumų. Viena biržietė pasakojo, kad tam tikras prekes, ypač daržoves, perka tiktai iš tų ūkininkų, kuriais pasitiki.

„Kad ir bulvės – kaip pirksi iš nepažįstamo, juk negali žinoti, kiek ant jų trąšų buvo priberta. Be to, vienos bulvės tinka virti, kitos – cepelinams. Dabar nuėjusi šio to nusipirkti, savo ūkininkų niekur nemačiau, taip ir grįžtu namo tuščiu maišeliu“, – pasakojo korespondentei.

O pašnekovės vyras ėjo pirkti dviračio detalės. Pasidairė, kurgi tas žmogus, paprastai prekiaujantis geležėlėmis, bet taip ir nepamatė.

Biržietė lygino, kad įprastoje ūkininkų turgaus teritorijoje prekiautojų būdavę kur kas daugiau negu dabar. O ir prekiautojai dejavo, kad veltui atvažiavo, nes savo nuolatinių pirkėjų nesulaukė, nes šie greičiausiai jų nerado.

Neaišku, ar turgus atsidarys

Žemės sklypas yra valstybės, todėl jos reikalus tvarko Nacionalinė žemės tarnyba. Biržų skyriui vadovaujanti Romana Klimienė paaiškino, kad dar bent porą mėnesių ūkininkų turgus tikrai neatsidarys. Mat tiek trunka nuomos aukcionas.

Bet neaišku, kas ir po to nutiks, nes sklypo paskirtis – komercinės veiklos. Nors buvo įprasta, kad jame veikė ūkininkų turgus, bet po konkurso jo gali čia nelikti. Tai priklausys nuo to, kas išsinuomos sklypą ir kokią veiklą nuspręs vykdyti.

O kas gi nuomojosi žemę iki šiol? To paklausta, R.Klimienė nesutiko atskleisti pavardžių. Ji aiškino, kad nuomos sutartis nutrūko sausio pabaigoje, todėl skelbti nuomininkų pavardes nesą jokio reikalo.

„Kiek visuomenei reikia žinoti, tiek ir viešinama“, – pareiškė.

Bet žemė – juk valstybinė, negi ir įvykus aukcionui biržiečiai neturės teisės sužinoti, kas ją nuomosis ateityje? Specialistė tvirtino, kad laikosi įstatymo, draudžiančio atskleisti asmens duomenis.

O kodėl taip ilgai delsta skelbti naują aukcioną? Į tai R.Klimienė atsakė, kad tvarkyti dokumentus ir organizuoti naują nuomos aukcioną buvo galima tik pasibaigus sutarčiai.

Pavardes laiko paslaptyje

Savivaldybės administracijai vadovaujanti konservatorė Irutė Varzienė sakė, kad ir savivaldybė negalėjusi raginti kitų tarnybų imtis veiksmų ir skubėti skelbti nuomos aukcioną.

Valdininkė tęsė, kad savivaldybės specialistai parengė teritorijos kadastrinius matavimus – tuo jų misija pasibaigė.

Tuomet Nacionalinė žemės tarnyba kreipėsi į Žemės valdymo fondą ir šis surengė aukcioną.

I.Varzienė taip pat nesutiko nurodyti, kas sklypą nuomojosi. Ji tik prisiminė, kad daugiau nei prieš dešimtmetį „Maximos“ vardu buvo kreiptasi į rajono tarybą su prašymu statyti šiame sklype prekybos centrą. Bet taryba šio prašymo netenkino.

Ar bus skelbiama, kas po aukciono tą sklypą perims? Negi laimėtojas bus laikomas paslaptyje, juk taip gali kilti abejonių ir dėl konkurso skaidrumo?

Į tai I.Varzienė atsakė, kad savivaldybė taip pat ir naujų nuomininkų pavardžių neskelbs.