Įspūdingą kaimynų šuolį galėjo lemti ir didėjančios lietuvių investicijos Lenkijoje, kurioje mūsų šalies transporto ir logistikos įmonės aktyviai plečia verslą.

Pasak Tarptautinio transporto ir logistikos aljanso (TTLA) vadovo Povilo Drižo, naujų komercinių transporto priemonių registracijos skaičiaus augimą šiais metais nulėmė 2020 metų žema palyginamoji bazė dėl neigiamų pandemijos padarinių rinkoms. „Naujų vilkikų registracijos skaičiai liudija, kad šiais metais situacija sugrįžta į lygį, kuris buvo iki pandemijos“, – sako P.Drižas.

Jo teigimu, šių metų kovą Lietuvoje registruotų naujų vilkikų skaičiaus augimas atitiko ES vidurkį, kai Lenkijos rinka patyrė dukart spartesnį rinkos šuolį. Prie kaimynų šuolio prisidėti galėjo ir didėjusios investicijos iš Lietuvos.

„Lietuvos transporto ir logistikos įmonės kreipia savo investicijas į Lenkiją. Tam yra kelios mūsų šalies verslui palankios aplinkybės“, – sako P.Drižas.

Jo teigimu, palyginti su Lietuva, Lenkijoje yra palankesnės naujų vilkikų įsigijimo lizingo būdu sąlygos, pigesnis privalomasis civilinis transporto draudimas. Be to, dėl palankesnių mokesčių, Lenkijoje darbdaviai susiduria su mažesniais kaštais išlaikyti darbo vietą.

Čia taip pat greičiau ir paprasčiau įdarbinami vilkikų vairuotojai iš trečiųjų šalių – jei Lietuvoje šis procesas yra kvotuojamas ir gali užimti iki 3 mėnesių, Lenkijoje tai atliekama per 3 savaites be jokių įdarbinimo ribojimų ir be kvotų, sako P.Drižas.

Europos automobilių gamintojų asociacijos (ACEA) duomenimis, šių metų kovą, palyginti su pernykščiu kovu, visoje ES registruotų sunkiasvorių komercinių transporto priemonių, kurių masė viršija 16 tonų, skaičius padidėjo 56,8 proc. (iki 24695). Lenkija tapo trečiąja ES rinka pagal apimtį – kovą registruotų vilkikų skaičius išaugo 127,3 proc. Lietuvoje tuo laikotarpiu augimas sudarė 59,4 proc.

Stiprų postūmį regiono augimui kovo mėnesį taip pat suteikė keturios didžiosios Vakarų Europos rinkos: Ispanija (96 proc. daugiau), Italija (75,6 proc. daugiau), Prancūzija (70,6 proc. daugiau) ir Vokietija (30,2 proc. daugiau).

Per pirmąjį šių metų ketvirtį naujų sunkiasvorių sunkvežimių registracija ES padidėjo 18,1 proc. (iki 63390). Lietuvoje minimu laikotarpiu augimas sudarė 48,8 proc., o Lenkijoje – 62,8 proc.

Keturiose pagrindinėse Europos Sąjungos rinkose šiemet fiksuotas dviženklis procentinis padidėjimas: Italijoje (27,6 daugiau), Ispanijoje (21 proc. daugiau), Prancūzijoje (11,1 proc. daugiau) ir Vokietijoje (10,1 proc. daugiau).