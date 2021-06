Jau po dviejų savaičių pridėtinės vertės mokesčiu (PVM) bus apmokestintos visos į ES atvykstančios siuntos, įskaitant ir mažos vertės siuntas (iki 22 eurų). Naujoji tvarka įsigalioja Europos Komisijos sprendimu visose ES šalyse. Per 2020 m. muitinei deklaracijai turėjo būti pateikta apie 37 tūkst. siuntų, t.y. tik 0,37 proc. nuo visų siuntų iš užsienio. Lietuvos pašto skaičiavimais, įsigaliojus naujajai tvarkai, deklaruotinų per metus siuntų skaičius iki 2022 m. gali išaugti iki 10 mln.

Iki 70 proc. gaunamų siuntų iš užsienio į Lietuvos paštą atkeliauja iš trečiųjų šalių, todėl pokyčiai palies platų šalies gyventojų ratą. Dėl šio pokyčio pirkėjams smulkūs siuntiniai brangs ir neišvengiamai ilgės jų pristatymo laikas.

Pasak Lietuvos pašto generalinės direktorės Astos Sungailienės, šiems pokyčiams bendrovė pradėjo ruoštis iš anksto.

„Modernizavome savo veiklą pereidami prie išmaniojo automatizuoto skirstymo – tai buvo būtinoji sąlyga siekiant tinkamai pasiruošti laukiantiems pokyčiams nuo liepos 1 d. Visus procesus adaptuojame taip, kad atsirandantys papildomi žingsniai būtų kuo sklandesni ir galėtume kuo greičiau pristatyti šias siuntas gavėjams. Tačiau prisidėjus papildomoms siuntų deklaravimo ir išmuitinimo procedūroms, siuntų kelionė neišvengiamai taps ilgesnė. Viso proceso sklandumas priklausys ne vien nuo Lietuvos pašto, bet ir nuo muitinės bei paties kliento pastangų“, – teigė A. Sungailienė.

Įsigaliojus naujai tvarkai sklandžiam siuntos keliui labai svarbu, ar tiksliai gavėjai bus nurodę savo kontaktinius duomenis ir pateikę reikalingą informaciją apie siuntą, kaip greitai reaguos į užklausas dėl duomenų patikslinimo; ar trečiųjų šalių el. parduotuvės integruosis specialias platformas, kurios muito mokesčius leis sumokėti pirkimo metu, ir kaip sklandžiai šios platformos veiks; siuntų kiekio. Taip pat itin svarbus bus sklandus LR muitinės darbas.

Deklaravimo naujovės

Reikalavimas deklaruoti siuntą daliai gavėjų gali būti sudėtingas. Gavėjas, dar kol siunta bus kelyje, galės pasirinkti vieną iš siuntos deklaravimo ir apmokėjimo būdų: per Lietuvos paštą arba savarankiškai (per muitinės kuriamą platformą arba per kitą pasirinktą tarpininką).

Dar vienas būdas – priklausantis nuo el. parduotuvės turimų funkcionalumų – importo mokesčius sumokėti prekės įsigijimo metu. Siuntai dar keliaujant į Lietuvą, jai bus ruošiama išankstinė deklaracija – tai darys Lietuvos paštas. Tikėtina, kad ilgainiui daugelis el. parduotuvių suteiks galimybę importo mokesčius apmokėti dar prekės įsigijimo metu – tuomet išmuitinimo procesas bus daug paprastesnis.

Keisis kainodara

Dėl pokyčių didės iš trečiųjų šalių siunčiamų smulkių siuntų galutinė kaina. Lietuvos paštas, atsižvelgdamas į tai, kad naujasis reikalavimas deklaruoti smulkiąsias siuntas paveiks platų klientų ratą, priėmė sprendimą nuo liepos 1 d. smulkioms siuntoms taikyti beveik 3 kartus mažesnį nei šiuo metu taikomas tarpininkavimo mokestį.

Siuntoms, kurios bus deklaruojamos ir apmokamos ne per Lietuvos paštą, taip pat bus taikomas siuntos administravimo mokestis, kuris skirtas padengti dėl naujų deklaravimo procesų atsiradusias siuntos saugojimo, apdorojimo ir informacijos perdavimo muitinei sąnaudas.