Atsakymas čia paprastas – Andrejus yra būtent toks vadovas, kuris kalba su visais atvirai. Todėl neslepia, kad įmonė ieško profesionalų.

Anot A.Katrečko, šiuo metu įmonei tenka didelis užsakymų srautas, kuriam suvaldyti reikia didesnio kiekio profesionalių darbuotojų. Tam, kad įvykdytų įsipareigojimus, visam kolektyvui tenka smarkiai pasistengti.

Šis žmogus gerai išmano logistikos rinką, taigi žino ir tai, kad gerų specialistų surasti nėra paprasta.

Ką tuomet galima pasiūlyti žmogui, kuris turi patirties logistikos srityje ir neblogai uždirba?

Kitoks požiūris

„Klaipėdoje esu ir meilės, ir darbo „emigrantas“, – pratarė maždaug prieš ketverius metus uostamiestyje įsikūręs 35 metų Aurimas. Jis turi kone 14 metų darbo logistikoje patirties, ir šiuo metu dirba įmonės „CF&S Lithuania“ pardavimų vadovu.

„Logistikos srityje darbuotis pradėjau baigęs šios specialybės studijas – turiu neprastą stažą, – patikino jis. – Dirbau, kilau karjeros laiptais, darbo sąlygos nuolat gerėjo, uždarbis bei socialinės garantijos – taip pat. Bet viduje jutau kažkokią tuštumą.

Tuomet, kai dabartinis vadovas Andrejus pakvietė mane darbo pokalbiui, nenumaniau, kad tai viską pakeis – susitikimas su juo buvo lemtingas. Nesu iš tų žmonių, kurie girdi tai, ką nori girdėti. Visada atsargiai vertinu pažadus, bet Andrejumi patikėjau iš karto ir niekada juo nenusivyliau“.

Pasak Aurimo, „CF&S“ įmonės veiklos modelis yra skandinaviškas, o tai reiškia, kad ir požiūris į darbuotojus nėra persmelktas sovietmečio nuostatomis.

„Tai į darbuotojus orientuota įmonė – į jų gerovę, savijautą. Viskas daroma taip, kad žmonėms būtų gera dirbti biure ir kad jie jaustų komfortą.

Įmonė investuoja į tai – ji rinkoje neieško „pigiausių variantų“, bet samdo turinčius logistikos patirties žmones ir sudaro sąlygas tobulintis.

Be to, į darbą šiuo metu būtent dėl to stengiamasi priimti daugiau žmonių, kad komandai tenkantis krūvis pasiskirstytų „, – štai taip apie įmonę, kurioje dirba, prakalbo Aurimas. Ir pridūrė: „Pats esu samdomas darbuotojas, neturiu motyvų meluoti. Apskritai visada pasakau tai, ką galvoju, nes ir pats nesitaikstyčiau nei su melu, nei su sovietiniu valdymu.“

Gera alga – svarbus motyvas, tačiau nė kiek ne menkesnis motyvas yra paties vadovo vertybės, vadovavimo stilius bei sveika kolegų konkurencija.

Dalyvauja atrankose

Būdamas pardavimų vadovas Aurimas ir pats kartu su A.Katrečko dalyvauja darbuotojų atrankose. Tad jį patį ilgai stebino pastarojo požiūris į darbuotojus.

„Mačiau ne vieną darbdavį, kuriems darbuotojai tiesiog būdavo darbo įrankiai. O Andrejui svarbiausia – žmonės. Jis neprimeta savo nuomonės ar sąlygų, bet tariasi su visais, diskutuoja. Nė karto per tuos ketverius metus negirdėjau pakelto jo balso“, – kalbėjo Aurimas.

Pasak jo, svarbu ir tai, kad „CF&S“ kolektyvas – tai tikri profesionalai. Jeigu tokioje aplinkoje atsiduria kompetencijos neturintis žmogus, tai netrunka išaiškėti.

„Yra buvę keletas atvejų, kai žmonės susikūrė patrauklų CV, gražiai pakalbėjo per darbo pokalbį, o pradėjus jiems dirbti netruko paaiškėti, kad vis dėlto logistikoje jie neturi patirties“, – užsiminė Aurimas.

Išmoko ir pamoko

Tačiau tai nereiškia, kad dirbti norintys žmonės neturi jokių galimybių praverti „CF&S“ durų.

„Išdrįsau: prieš trejus metus į šią įmonę atėjau iš transporto srities – geležinkelio, kur mano darbas buvo susijęs su tarifų apskaičiavimu. O čia ėmiausi jo tokio, kuris nieko bendro neturėjo su buvusiuoju – buvau priimta į jūrinių konteinerių skyrių“, – pasakojo „CF&S“ transporto vadybininkė Tatjana.

Pasak jos, lengva nebuvo, bet padedant kolegoms, klausdama ir klausinėdama, ji mokėsi, ir šiuo metu dirba visiškai savarankiškai. Ir dar tokiame skyriuje, kur iššūkių niekada netrūksta, nes jūriniai konteineriai yra viena populiariausių krovinių gabenimo rūšių.

„Ne tik konteinerių logistika, sandėliavimo paslaugos taip pat yra mano sritis. Taigi viską įmanoma išmokti, tik reikia noro. Dabar kolektyve yra naujų darbuotojų, taigi jau pati galiu jiems pagelbėju, kai tik prireikia“, – sakė Tatjana.

Pasak jos, didelis privalumas šioje įmonėje yra pasitikėjimas. Svarbiausia yra laiku atlikti darbus, o ne tai, kada ateinama į biurą ar kada išeinama.

„Per karantiną gana ilgai dirbau nuotoliniu būdu, iš namų, bet labai gera buvo grįžti į biurą – pasiilgau bendradarbių. Pasiilgau ir vaizdo pro langus į uostą, į Smiltynę – į tą laivų, kranų, žmonių „skurzdėlyną“.

Pasiilgau vadovo, kuris mus „lipdo sulipdo“, prigalvodamas visokių švenčių, pavyzdžiui, per Vasaros šventę esame šokę su parašiutu iš lėktuvo, šiemet jachtomis iš Klaipėdos plaukėme į Nidą.

O ir gruodį, jeigu ne antrasis karantinas, su savo „antrosiomis pusėmis“ būtume išskridę į Kalėdų mugę Vokietijoje – viskas jau buvo paruošta. Tačiau, anot Andrejaus, sumanymas niekur nedingo. Tikimės, kad šiemet pagaliau pavyks pasiekti lėktuvu mugę“, – viltimi pasidalino ši moteris.

Algos – dar ne viskas

„Kokio dydžio algos galiu tikėtis?“ – dažniausiai tai būna pirmas klausimas, kurį A.Katrečko išgirsta iš žmonių, ateinančių į darbo pokalbius. Ir tik vienas kitas klausia ne apie pinigus, bet apie tai, ką jam dar gali pasiūlyti įmonė.

Solidi Andrejus patirtis liudija – 99 proc. žmonių, iš karto prakalbančių apie pinigus, vėliau nebepasirodo. Ar tai reikškia, kad juos nuvilia pažadai?

„Žmonėms pasakau, kad dėl pinigų jie nesijaudintų. Įmonė turi visas galimybes suteikti jiems geras sąlygas darbui ir patenkinti finansinius lūkesčius, specialistams iš kitų miestų – taip pat.

Jiems, atvykstantiems pas mus dirbti į Klaipėdą, parūpiname būstą, – pasistengiame, kad jiems dėl to nereikėtų sukti galvos. Žmonėms svarbu ir tai, kad jūra yra čia pat.

Darbuotojų atlyginimai kyla kasmet, o jų didinimo motyvas – tai komandos narių kompetencija, lojalumas, pasišventimas bei noras dirbti ir užsidirbti.

Mūsų kolektyvas yra labai stiprus, todėl ir naujų darbuotojų reikia jau turinčių patirties logistikoje. Todėl susitikimuose, per darbo pokalbius aiškinuosi, ką žmogus sugeba, ką jis moka, apskritai kokios yra jo vertybės.

Kad būtų visiems ramiau, galiu pasakyti, kad algas tikrai mokame didesnes, nei vidurkis logistikos rinkoje“, – kalbėjo įmonės vadovas.

Pasak Andrejaus, jis paskaičiavo, kad galimybė priimti daugiau profesionalių darbuotojų ir taip sumažinti esantiesiems darbo krūvį per metus papildomai įmonei kainos apie 100 tūkst. eurų, o logistikoje – tai didžiuliai pinigai.

„Bet mums svarbu turėti daugiau kvalifikuotų darbuotojų, kad galėtume ateityje vykdyti svarbius projektus“, – užsiminė jis.

Skatina darną

Apskritai profesionalių darbuotojų stygius šiuo metu daugeliui įmonių yra tapęs dideliu iššūkiu. Pasak Andrejaus, per pandemiją ypač išryškėjo ir tai, kad žmonės nori komforto – mažiau uždirbti, bet ramiau gyventi.

„Tačiau mes esame verslas, ramybės pertekliaus jame negali būti. Būna ramesnių periodų, būna ypač intensyvių. Negailime algų už atliktus darbus – už įvykdytus projektus išmokame priedus, įvertindami kiekvieno žmogaus darbą, tryliktąjį atlyginimą – taip pat.

Tačiau pinigai ne viską lemia. Labai svarbu ir tai, kad kolektyve būtų geras mikroklimatas – geri, kolegiški santykiai, nes tik dirbant vieningoje komandoje įmanoma pasiekti aukštų rezultatų ir būti konkurencingais.

Yra buvę atvejų, kai teko atsisveikinti su žmonėmis, kurie gerai išmanė savo darbą, bet kurių vertybės skyrėsi nuo tų, kurias puoselėja įmonė“, – užsiminė jis.

Jaunimas gali mokytis

Pasak A.Katrečko, įmonės durys šiuo metu atviros ir jauniems žmonėms – studentams, kurie nori įgyti patirties.

„Tuomet, kai 2015-aisiais pradėjau dirbti „CF&S“ įmonių grupėje, reikėjo savo darbą jau išmanančių žmonių – jie iš karto turėjo imtis veiklos, ir neturėjome laiko kitiems mokyti. Užtat pastaruoju metu jau galime priimti po vieną kitą studentą praktikai.

Logistika – tai ne tik konteineriai Kinijoje, laivų agentavimas uoste ar negabaritinių krovinių gabenimas. Tai ypač daug sudedamųjų dalių, – „taškų“, kuriuos reikia taip sudėlioti, kad konteineris būtų laiku pakrautas, tarkim, ant geležinkelio platformos ir iš Klaipėdos iškeliautų į Kazachstaną“, – paaiškino Andrejus.

Taigi įmonės komanda praktikantams pirmiausia suformuoja po mažą užduotį, kad jie sugebėtų vieną po kitos jas įvykdyti, sukauptų žinių, o vėliau tuos taškus sujungti į visą krovinių judėjimo procesą.

Kroviniai – nuo durų iki durų