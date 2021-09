Tikslinio patikrinimo metu inspektoriai nustatė, kad kai kurių produktų terminai buvo tyčia klastojami. Ant etikečių gamintojo nurodyta pirminė informacija (tinkamumo vartoti terminas, partija) buvo nutrinami specialiomis priemonėmis ir keičiama, savavališkai pratęsiant galiojimo laiką.

Maistinių žaliavų tiekėjo patalpose užfiksuota ir kitų šiurkščių ženklinimo pažeidimų, pavyzdžiui, citrinų glaisto ženklinimo etiketėse nebuvo pateiktos informacijos apie alergenus ir netoleravimą sukeliančias medžiagas, nors ji turi būti išryškinta. Nemažo kiekio žaliavų, t. y. nugriebto pieno miltelių, atsekamumo nebuvo galima nustatyti, užfiksuota ir partijų numerių keitimo atvejų.

Kai kuriomis žaliavomis prekiauta be originalių gamintojo etikečių ir ne gamintojo pakuotėmis, o mažesniais kiekiais – po 1, 2 ar 5 kg, neturint produktų fasavimo ir pakavimo veiklai būtino atskiro leidimo. Be to, nebuvo atlikti privalomi geriamojo vandens ir maisto produktų laboratoriniai tyrimai ir šis pažeidimas inspektorių nustatomas pakartotinai.

Dėl visų užfiksuotų pažeidimų maisto tvarkymo įmonės veikla buvo sustabdyta, atsakingiems asmenims bus taikomos atitinkamos administracinio poveikio priemonės. Nesaugi produkcija utilizuota, kad nepatektų vartotojams. VMVT inspektoriai tęsia tyrimą kituose subjektuose, kurie galimai įsigijo šio tiekėjo produkcijos.

Marijampolės maistinių žaliavų ir priedų tiekėja už šiurkščius maisto saugos pažeidimus ir teisės aktų nesilaikymą, taip pat dėl maisto klastojimo gali būti įtraukta į Nepatikimų maisto tvarkymo subjektų sąrašą. Tokios įmonės vertinamos kaip didesnės rizikos ir yra tikrinamos dažniau.