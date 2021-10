Leidinio pranešime sakoma, kad per penktadienį įvykusį Los Andželo federalinio teismo posėdį aktoriui ir režisieriui C. Eastwoodui, taip pat jo atvaizdų ir įvaizdžio naudojimo teises valdančiai bendrovei „Garrapata“ buvo priteista 6,1 mln. dolerių (5,26 mln. eurų), pripažinus, kad kino grando įvaizdžiu buvo pasinaudota, siekiant parodyti, jog jis remia „Mediatono“ produktus.

Pernai C. Eastwoodas Los Andželo teismui pateikė du ieškinius prieš tris kanapių produktų gamintojus ir reklamuotojus, kurių produktai buvo minimi viename internetu paskelbtame straipsnyje, teigusiame, jog kino grandas remia kanapių produktų vartojimą. Skundas taip pat buvo pateiktas prieš 10 internetinės prekybos įmonių, kurias C. Eastwoodas kaltino manipuliavus internetinių paieškų rezultatais, naudojantis jo vardu.

Pirmajame ieškinyje nurodyta, jog internetiniame straipsnyje buvo pateiktas suklastotas interviu, kad jis atrodytų kaip televizijos NBC laida „Today“. Prie straipsnio buvo pridėta nuotrauka, kurioje matyti tikras C. Eastwoodo dalyvavimas šioje laidoje, taip pat nuorodų, kaip įsigyti reklamuojamų kanapių produktų.

„Ponas Eastwoodas neturi jokio ryšio su jokiais CBD (kanabidiolio, kanapių veikliosios medžiagos) produktais ir niekada nedavė tokio interviu“, – sakoma teismo dokumentuose.

Kadangi „Mediatonas“ kovo mėnesį nesureagavo į reikalavimą atsiųsti į bylos nagrinėjimą savo atstovą, teisėjas R. Gary Klausneris priėmė standartinę nutartį, rašo „The New York Times“. Jis taip pat nurodė sumokėti 6 mln. dolerių kompensaciją už tai, kad ši bendrovė be leidimo naudojo C. Eastwoodo vardą ir atvaizdą, taip pat nurodė atlyginti apie 95 tūkst. dolerių išlaidų advokatams.

„Teikdamas šį ieškinį ir užsitikrinęs šią nutartį p. Eastwoodas vėl pademonstravo esąs pasiryžęs kovoti su netinkamu elgesiu ir patraukti atsakomybėn norinčius neteisėtai pelnytis iš jo vardo, atvaizdo ir geros valios“, – sakoma „The New York Times“ cituojamame C. Eastwoodo advokato Jordano Susmano pranešime.

Leidinys nurodė, kad su „Mediatonu“ susisiekti jam nepavyko.

„Mediatonas“ veikia puspenktų metų, įmonė yra registruota Tauragės rajone, Dauglaukio kaime. Bendrovė užsiima interneto svetainių kūrimu.