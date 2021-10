Štai iš kokių butų renkamasi: Palangoje butas yra tris kartus mažesnis (32 vs. 100 kv. m.), Jūrmaloje esantis butas yra kiek prabangesnis. „Bet su ta prabanga reikia atsargiai, nes dar gali įvesti prabangos mokestį (o 32 kv. m. ploto butas juk negali būti prabangus – jis gali būti tik brangus), – ironizuoja Ž.Mauricas. -

Jūrmaloje esantis butas yra kiek komfortiškesnis ir erdvesnis (pvz., vonios kambaryje yra ne tik dušas, bet ir vonia), bet kam tas komfortas prie jūros? Juk atvažiuojame ne namuose sėdėti. O kai lyja, tai galime pasispausti ir pakentėti šiek tiek (kiek ten to lietaus Lietuvoje).

Be to, duše yra sunaudojama mažiau gėlo vandens (kiek ten to vandens Lietuvoje) nei vonioje, tad jis yra ekologiškesnis. Be abejo, dar ekologiškiau yra maudytis jūroje, bet ką daryti žiemą? Nors kita vertus, kiek ten tos žiemos pas mus...“

Atstumas nuo Vilniaus iki Jūrmalos centro yra kiek mažesnis (312 km) nei iki Palangos centro (332 km). „Bet kai kada nors užbaigs Vilnius-Klaipėda autostrados remontą, bus galima greičiau nuvažiuoti į Palangą. Visgi su „Rail Baltica“ iki Rygos oro uosto traukiniu bus galima nuvykti vos per 2 val. (o iš ten iki Jūrmalos centro vos 15 min.), tad iki Jūrmalos bus ir arčiau, ir greičiau“, – traukia per dantį ekonomistas.

Butų kainos Palangoje per pastaruosius dvejus metus išaugo 60 proc., o Jūrmaloje – apie 10 proc. Jūrmalos centre vidutinė naujos statybos butų kaina siekia apie 2,4 tūkst. eurų už kv. metrą, o Palangoje naujų projektų kainos svyruoja 3-5 tūkst. eurų už kv. metrą. „Ką patartumėte?“, – klausė Ž.Mauricas.