„Alitalia“ skrydžių bendrovei dirbusios palydovės praėjusią savaitę protestavo prieš atleidimus ir algų apkarpymus. Moterys vienoje žymiausių ir reikšmingiausių Romos vietų – ant Kapitolijaus kalvos – nusimetė drabužius.

Apie pusšimtis su „Alitalia“ skraidžiusių palydovių nusirengė uniformas ir liko stovėti vienais apatiniais, skanduodamos „We are „Alitalia“ („Mes esame „ Alitalia“).

Tai nebuvo demonstracija tik dėl prarastų darbų, tačiau ir prieš sutartis, kurias likusioms dirbti stiuardesėms pateikė „ITA Airways“. Profsąjungos tikina, kad joms mokama mažiau nei anksčiau, praneša cnn.com.

Viena „ITA Airways“ stiuardesių nurodė, jog be to, kad joms buvo sumažinta alga, ji prarado ir darbo stažą, be to, iš anksto nepranešama, kur ir kada dirbs.

Tuo metu ITA prezidentas Alfredo Altavilla atkirto, kad oro linijų personalas tokiomis sąlygomis sutiko dirbti, o nusiskundimus palygino su vairuotoju, kuris žiūri į galinio vaizdo veidrodėlį.

„Derybos dėl sutarčių labiau nei baigtos. Sutartis, kurias nusiuntėme, jie pasirašė“, – anksčiau spalį A.Altavilla komentavo laikraščiui „Il Fatto Quotidiano“.

Iš 10,5 tūkst. „Alitalia“ oro linijose dirbusio personalo tik 2,8 tūkst. buvo įdarbinti ITA. Kaip pranešė naujienų agentūra „Reuters“, iš 110 pirmajai skrydžių bendrovei priklausiusių lėktuvų naujosios oro linijos perėmė 52, tačiau buvo pranešta apie planus įsigyti visiškai naujų „Airbus“ orlaivių.