„Pirmi klausimai, kur yra sutarimas pilnas, kur Vyriausybė mus girdi: švietimo klausimas, duomenų atvėrimas, viešieji pirkimai – čia yra klausimai, kur yra sutarimas. Antras dalykas – kur Vyriausybė girdi, ką sakome, neturi atsakymo, galvos, svarstys vienaip ar kitaip ieškodama sprendimų – čia galėtų būti klausimai dėl pačios migracijos pagreitinimo“, – antradienį po susitikimo su premjere Ingrida Šimonyte ir kai kuriais ministrais žurnalistams sakė „Investuotojų forumo“ valdybos pirmininkas Rolandas Valiūnas.

Pasak jo, stambus ir vidutinis verslas labai prisideda prie ekonomikos augimo, todėl vertėtų svarstyti galimybes jam gauti europinę paramą.

„Ir yra klausimų, kur Vyriausybė šiuo metu laikosi skirtingos pozicijos negu mes, tai reiškia, mūsų argumentai nebuvo pakankamai stiprūs, pavyzdžiui, klausimas, kad struktūriniai fondai ir RRF pinigai turi būti skiriami ne tik smulkioms įmonėms, bet taip pat stambioms ir vidutinėms“, – sakė R. Valiūnas.

Susitikime buvo aptartas darbuotojų trūkumo Lietuvoje bei kiti klausimai.

„Šiandien pagrindinis mūsų klausimas, kurį mes lietėme, tai buvo susijęs su darbuotojų trūkumu Lietuvoje, tiek su talentų, tiek su kitokios kvalifikacijos darbuotojų ir bandėme ieškoti įvairių kampų, kaip šitą klausimą išspręsti“, – sakė R. Valiūnas.

M. Navickienė: Lietuva išsiskiria regione pagal nekvalifikuotos jėgos įvežimą

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė teigė, kad valstybei svarbu pasirinkti, kokia migracijos politika bus vykdoma: ar Lietuva toliau liks pigios įvežtinės darbo jėgos šalimi, ar keliama ambicija palaikyti aukštesnės pridėtinės vertės darbo vietų kūrimą ir būtent kvalifikuotų darbuotojų lengvesnį atvykimą iš trečiųjų šalių.

„Šiandien aš tikrai labai džiaugiuosi, nes „Investuotojų forumo“ atstovai daugiausiai kalbėjo apie aukštos kvalifikacijos darbo vietas, tai yra mokslininkai, IT specialistai, žmonės, kurie gali kurti papildomą pridėtinę vertę ir ne tiktai gaminti, bet ir kurti“, – kalbėjo M. Navickienė.

Ji pabrėžė, kad Lietuva jau išsiskiria visame regione.

„Lyginant su Estija, kuri per metus turi 1,3 tūkst. nekvalifikuotų atvykusių darbuotojų iš trečiųjų šalių, Lietuva vien tik transporto sektoriuje per metus įsiveža 30 tūkst. vairuotojų. Mes išsiskiriame visame regione su būtent žemos kvalifikuotos darbo jėgos iš trečiųjų šalių“, – kalbėjo M. Navickienė.

Pasak ministrės, laisvų darbo vietų pasiūloje vyrauja nekvalifikuoti darbuotojai.

„Na ir pasiūla, jeigu mes žiūrėtume į laisvas darbo vietas šiandieną, kurios vis dar yra registruotos Užimtumo tarnyboje, tai apie 90 proc. tų darbo vietų yra žemesnio atlyginimo, negu vidurkis toje savivaldybė, arba 50 proc. tų registruotų darbo vietų yra už mažesnį atlyginimą negu 560 eurų į rankas“, – sakė M. Navickienė.

R. Skyrienė: trūksta įvairių darbuotojų

„Investuotojų forumo“ vykdomoji direktorė Rūta Skyrienė sako, kad verslui trūksta įvairių profesijų darbuotojų, o ypač informacinių technologijų (IT) specialistų.

„Mes padarėme apklausą, tiesa, tik pusė narių atsakė, apie 30 įmonių – trūksta inžinerinių profesijų, elektros inžinierių, gamybos inžinierių. Trūksta IT specialybės – duomenų analitikų, programuotojų, įvairių specialybių. Tai IT trūkumas iš tų visų įmonių – virš 600. 26 įmonės, joms trūksta 600 įvairių sričių IT specialistų“, – kalbėjo R. Skyrienė.

Ji pridūrė, kad trūksta ir finansininkų, pasigirsta kalbų, kad gali trūkti ir advokatų.

„Gerų advokatų gali pradėti trūkti (...) Daugiau čia kalbėjome galbūt apie talentus, bet žinome, kad trūksta ir mažiau kvalifikuotų. Negaliu pavadinti vairuotojo nekvalifikuotu darbuotoju, bet jų irgi trūksta. Mes, tiesa, nelabai turime tokių įmonių, tai šito nebuvo įvardyta“, – komentavo R. Skyrienė.

Anot jos, jeigu šalis nori, kad jos ekonomika toliau augtų, būtų pritraukiama investicijų, reikia tartis su švietimo sistema, parengti tokių specialistų, kokių reikia, o kitas dalykas – „atsiverti, atverti savo rinką kitų šalių žmonėms“.

„Investors’ Forum“ jungia didžiausius ir aktyviausius vietos ir užsienio investuotojus Lietuvoje. Ji įkurta 1999 metais ir vienija apie 60 narių.