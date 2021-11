Rusija padidino dujų tranzitą per Ukrainą, tačiau jis išlieka mažesnis rezervuotų pajėgumų

„Ar padidės dujų tiekimas į Europą? Kol kas papildomų paraiškų dėl tranzito nesame gavę. Be to, tranzitas vis dar yra mažesnis už apimtis, kurias „Gazprom“ užsakė ir už kurias sumokėjo“, – pareiškė Sergijus Makahonas.

Jis pabrėžė, jog lapkričio 5-ąją „Gazprom“ valdomos požeminės dujų saugyklos Europoje buvo užpildytos tik ketvirtadaliu, tuo tarpu saugyklų Rusijoje užpildymo lygis dabar yra didžiausias nuo 2000-ųjų.

Anksčiau „Gazprom“ skelbė planus nuo lapkričio 8-osios pradėti „masinį pumpavimą“ į dujų saugyklas Europoje, užbaigus saugyklų Rusijoje pildymą.

Per 10 šių metų mėnesių „Gazprom“ per Ukrainą eksportavo 35,3 mlrd. kubų dujų – 21,6 proc. mažiau nei per tuo pat metu pernai ir 56,7 proc. mažiau nei per atitinkamą 2019-ųjų laikotarpį.

Pagal galiojančią Ukrainos ir Rusijos dujų monopolininko sutartį, „pumpuok arba mokėk“ sąlyga koncernui „Gazprom“ 2021-2024 metais taikoma 40 mlrd. kubų dujų per metus. Pernai šios privalomos tranzito apimtys buvo 65 mlrd. kubų.