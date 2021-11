Nuo pirmadienio kai kuriose parduotuvėse neturintiems kaukės bus dalijamos nemokamai

„Šiuo metu mūsų prioritetas – darbuotojų ir pirkėjų saugumo užtikrinimas. Dėl to vadovaudamiesi Vyriausybės reikalavimu nuo lapkričio 15 d. į visas „Maxima” parduotuves klientai galės užeiti tik su respiratoriais arba vienkartinėmis medicininėmis kaukėmis. Tokių neturintiems, pastarąją išskirsime nemokamai“, – sako „Maximos“ komunikacijos ir įvaizdžio departamento direktorė Ernesta Dapkienė.

Kaukės pirkėjams paprašius bus išduodamos informacijos kasose, taip pat jas galima bus gauti pas darbuotojus, kurie reguliuoja srautus, tikrina galimybių pasus. Mažesnėse parduotuvėse, kuriose informacijos kasų nėra, kaukės bus dalijamos vienoje iš įprastų kasų.

Parduotuvių atstovai prašo išlikti sąmoningais: teisingai dėvėti kaukes, laikytis saugaus atstumo, dezinfekuoti rankas bei į parduotuves stengtis eiti kaip galime rečiau.

„Rekomenduojame apsilankymus parduotuvėse planuotis iš anksto, pasiruošti reikiamų prekių sąrašą, apsipirkti ilgesniam laikui ir stengtis parduotuvėje nebūti ilgiau, nei būtina. Be to, į parduotuves patariama atvykti apsipirkti vieniems – be šeimos narių ar draugų“, – teigia E. Dapkienė.