Vilnius eglę laiko paslaptyje

„Kalėdų scenarijus Vilniuje dar nebaigtas dėlioti, todėl ir atsakyti į visus klausimus šiai minutei yra sudėtinga“, – portalui lrytas.lt atsakė Vilniaus miesto savivaldybės atstovas Paulius Vaitekėnas, pasiteiravus, kiek kainuos sostinės eglė, papuošimai mieste, kada žaliaskarė bus įžiebta ir ar šiemet bus kalėdinis miestelis.

Tačiau interneto puslapyje kalėdossostinėje.lt galima rasti dalį dominančios informacijos. Pavyzdžiui, žiemos sezono pradžią Vilnius skelbs lapkričio 27 d., tądien ir bus įžiebta pagrindinė sostinės eglė. Ja džiaugtis bus galima iki pat sausio 9 d.

„Kasmet itin laukiama ir intriguojanti Kalėdų eglės puošybos idėja tradiciškai nebus atskleista iki pat iškilmingo jos įžiebimo momento, kurį visi išvys TV ekranuose, jaukioje ir saugioje savo namų aplinkoje“, – rašome puslapyje.

Kalėdų eglutė Rotušės aikštėje švies nuo gruodžio 4 d. iki sausio 9 d.

Apie Kalėdų miestelį puslapyje taip pat rašoma, jis bus įsikūręs įvairiuose Vilniaus skveruose ir veiks nuo lapkričio 27 d. iki sausio 2 d.

Deja, kiek šiemet atsieis miesto puošyba – nėra aišku.

Kauno eglė pasipuoš drugeliais, praeivius džiugins ir elniukai

Tuo metu Kaunas nieko neslepia – šiemet eglė pasipuoš rojaus smilgomis ir drugeliais, primins vasarą. Eglė bus įžiebta tą pačią dieną kaip ir Vilniuje – lapkričio 27 d.

„Prie eglutės prisitvirtins drugeliai, o žmogus, atėjęs prie jų, pats taps drugeliu“, – prisidėjusi prie nugaros sparnus sakė menininkė Jolanta Šmitienė, kuriai ir patikėta eglutės puošyba.

Menininkė „Lietuvos ryto“ televizijai patikino, jog šiemet eglė bus itin žalia, lyg „šviečiantis žalias smaragdas“.

Eglės ir Rošutės aikštės papuošimams šįkart skirta 160 tūkst. eurų, o likusiems miesto pagražinimams – kiek daugiau nei 88,5 tūkst. eurų.

Kalėdinėmis dekoracijomis bus papuoštos Kauno miesto gatvės, tiltai, parkai, aikštės. Laivės alėjoje nuo 2020 m. papuošta 250 medžių, juose žiba 1250 lempučių. 2500 lempučių žiba Rotušės aikštės medžiuose.

„Prie savivaldybės gėlių klombose praeivius džiugins apie 80 šviečiančių žaliaskarių, tarp jų bus įkurdintos naujos dekoracijos – maži elniukai raudonomis nosytėmis.

Naujomis dekoracijomis puošiami P. Vileišio, Varnių, S. Daukanto tiltai, Tunelio gatvė (čia perkeliamos buvusios tiltų dekoracijos), Baltų prospektas, kuriame jau sužibo 739,8 metrai girliandų – 7398 spindinčių lempučių. Pirmą kartą puošiami Raudondvario pl. ir Taikos pr. Jau nušvito ir Karaliaus Mindaugo pr.“ – portalui lrytas.lt pasakojo Kauno miesto savivaldybės administracijos Kauno skyriaus vedėja Agnė Augonė.

Šiauliuose – net keturios eglutės

Pagrindinė Šiaulių miesto Kalėdų eglė puikuosis Prisikėlimo aikštėje, ją puoš apie 1 400 metrų LED lempučių girlianda, 600 įvairių dydžių ir spalvų burbulai, daugiau nei 200 dekoratyvinių įvairių formų ir spalvų žaisliukai.

Šalia bus pastatyta ir 14 tūrinių dekoracijų, gruodžio 4 d. įsižiebsiančių kartu su eglute.

Kalėdų eglės ir šalia esančių dekoracijų puošyba miestui atsieis per 33,8 tūkst. eurų, iš jų eglutei skirta per 23,9 tūkst. eurų, tūriniams objektams – apie 9,9 tūkst. eurų.

Bus statomos ir dar trys dovanotos eglės skirtingose miesto dalyse: Rėkyvoje, prie Šiaurės Lietuvos kolegijos ir Vilniaus g. bulvare prie Kaštonų alėjos. Šių trijų eglučių pastatymas, papuošimas ir nupuošimas miestui atsieis per 5,8 tūkst. eurų.

Klaipėda šiemet nustebins – eglė vos pusės metro

Klaipėdoje šiemet išvysime kitokią eglę. Miestas, akcentuodamas ekologiją, nusprendė įžiebti vos pusės metro kalėdinę eglutę, įkurtą po specialiu apie 2 metrų aukščio stikliniu gaubtu. Jį miestui dovanojo verslo įmonės.

Eglutė bus pastatyta ant pusantro metro postamento, tad, kaip juokavo šventės organizatoriai, tikrai tilps į telefono ekraną fotografuojantis.

Pasak VšĮ „Klaipėdos šventės“ komunikacijos vadovės Živilės Putnienės, šventinis laikotarpis Klaipėdoje prasidės gruodžio 11 d. ir tęsis iki sausio 10 d.

„Man atrodo, šį kartą Klaipėda ne tik kalba, bet ir stipriai daro: mes nekertame, nepjauname eglutės. Teatro aikštėje atsiras ir visą mėnesį džiugins muziejinis eksponatas – 55 cm aukščio eglutė, ji bus dekoruota 28 sidabrinėmis raidėmis, kurios susideda į šių metų kalėdinį šūkį „Maža didelio miesto Kalėdų verta!“, – sakė Ž.Putnienė.

„Eglutė bus saugoma dar dviejų karkasinių eglių, kurios sudarys įspūdingą kompoziciją“, – papildė ji.

Šios dvi didesnės eglės bus pagamintos iš metalo ir aliumino, svers apie tris tonas. Be to, vėliau mažoji eglė bus ir toliau auginama iki tinkamo dydžio, po to ją planuojama pasodinti mieste, kad ši augtų natūraliai.

Klaipėdos miesto savivaldybė šiemet miesto papuošimams numatė skirti nemažą sumą – apie 197 tūkst. eurų.

Naujiems papuošimams (Tiltų ir Mažvydo al.) atseikės beveik 48 tūkst. eurų, o jų pakabinimui ir nukabinimui – apie 147 tūkst. eurų.

Kalėdinių ir naujametinių paslaugų programai įgyvendinti, kaip ir praėjusiais metais, Klaipėda suplanavo išleisti iki 90 tūkst. eurų.

Kaip portalui lrytas.lt nurodė Klaipėdos miesto savivaldybės atstovė, į šių paslaugų kainą įeina eglutės Teatro aikštėje pastatymas ir papuošimas, įžiebimo renginio organizavimas, išskirtinio kalėdinio objekto sukūrimas ir pastatymas, naujametiniai fejerverkai, programos viešinimas ir visa kita.

Prie jūros – eglės dvi

Kurorte pasirodys dvi Kalėdų eglės – viena Palangoje, kita – Šventojoje. Kurorto gatvių ir viešųjų erdvių papuošimams šiemet, kaip ir ankstesniais metais, numatyta 60 tūkst. eurų.