Taip IKEA siekia mažinti plastiko atliekų kiekį, taršą plastiku ir nori skatinti pramonę kurti bei plėtoti tokius pakavimo sprendimus, kurių pagrindą sudarytų atsinaujinančiosios ir perdirbtos medžiagos.

Pakuočių gamyba ir naudojimas – vienas iš pagrindinių IKEA verslo modelio komponentų ir svarbus veiksnys užtikrinant gerą kainą, tvarumą ir saugų gaminių transportavimą. Siekdama prisidėti prie bendrų plastiko atliekų bei taršos mažinimo pastangų, IKEA jau ir dabar savo gaminius pakuoja į kur kas mažiau plastiko turinčias pakuotes.

Šiandien plastikas sudaro mažiau kaip 10 proc. viso metinio pakavimo medžiagų kiekio, tačiau per ateinančius kelerius metus, visiškai perėjus prie atsinaujinančiųjų ir perdirbtų medžiagų pakuočių gamyboje, IKEA gaminių pakuotėse plastiko apskritai nebeliks.

„Laipsniškai atsisakydami gaminių pakuotėse naudoti plastiką žengiame dar vieną svarbų žingsnį tvaresnio verslo link. Norime gaminius pakuoti į tvaresnes pakuotes, tad pamažu pereisime tik prie atsinaujinančiųjų ir perdirbtų medžiagų naudojimo pakuočių gamyboje ir taip prisidėsime prie bendrojo įsipareigojimo mažinti taršą plastiku.

Šis perėjimas bus vykdomas etapais per kelerius ateinančius metus. Naudosime daugiau popieriaus, nes tai atsinaujinanti ir visame pasaulyje perdirbama medžiaga“, – sako „IKEA of Sweden“ Gaminių pakavimo ir ženklinimo skyriaus vadovas Erikas Olsenas.

Per metus IKEA reikmėms pagaminama apytikriai 920 tūkst. tonų pakavimo medžiagų, ir tai kainuoja per milijardą eurų. Norint pereiti prie pakuočių be plastiko, teks priimti inovatyvių sprendimų ir glaudžiai bendradarbiauti su gaminių kūrėjais bei IKEA tiekėjais visame pasaulyje.

Vis dėlto vienoje srityje plastiko pakuočių liks: kai kurie gaminiai iš IKEA maisto produktų asortimento bus ir po 2028 m. pakuojami į plastikines pakuotes, taip siekiant užtikrinti jų atitiktį kokybės ir maisto saugos reikalavimams. Žinoma, šias pakuotes bus galima perdirbti.

„Išradingumas yra IKEA paveldo dalis, ir pakavimo sprendimai šiuo požiūriu nėra išimtis. Visiškas plastiko atsisakymas pakuočių gamyboje artimiausiais metais neabejotinai pareikalaus daug pastangų.

Vis dėlto taip tikimės pakuočių gamintojus įkvėpti ieškoti inovatyvių sprendimų, norime pasinaudoti savo dydžiu ir įtaka, kad teigiamą šio pokyčio poveikį pajustų ne tik mūsų pačių tiekimo grandinė, bet ir visa pramonė plačiąja prasme“, – sako „IKEA of Sweden“ Pakavimo sprendimų skyriaus vadovė Maja Kjellberg.