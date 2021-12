„Problemų sprendimai neturi sukelti naujų problemų. O tai, kas vyksta dabar panašu būtent į tai. Į veiksmus, kurie ne sprendžia situaciją, o tik ją komplikuoja. Neklystančių nėra, o tie, kas šiandien sako, jog atsistatydinimai išspręs problemas, mano vertinimu, irgi klysta“, – įraše feisbuke teigė parlamento vadovė.

Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis penktadienį išsiuntė premjerei Ingridai Šimonytei raštišką atsistatydinimo pareiškimą dėl tebesitęsiančio „Belaruskalij“ trąšų tranzito per Lietuvą. Apie pasiryžimą trauktis yra skelbęs ir ir susisiekimo ministras Marius Skuodis, tačiau kol kas oficialaus atsistatydinimo pareiškimo dar nepateikė.

Dėl susidariusios situacijos ministrus iš pareigų trauktis šią savaitę paragino Seimo opozicija.

„Ar tikrai padaryta tokia žala Lietuvos reputacijai, kaip mėginama įteigti? O gal ji būtų padaryta tuo atveju, jeigu parodysime, kaip reaguojame į sudėtingas situacijas? Versdami ar padėdami atsitraukti ar keisti kryptį“, – teigė Seimo pirmininkė.

Jos teigimu, ši žiema turėtų tapti „lūžio tašku pandemijai“, migracijos krizė taip pat „tik aprimusi“.

„Suprantu emocijas, atsakomybės jausmą, iškeltą kartelę. Visa tai galėtų pasitarnauti optimaliems sprendimams, ne karštoms reakcijoms. Šachmatuose pasitaiko tokių sudėtingų situacijų, kai gerų sprendimų nėra ir reikia rinktis mažiausią blogybę. Norisi, kad mes, racionaliai įvertinę galimas pasekmes, iš tiesų išsirinktume mažiausią“, – dėstė V.Čmilytė-Nielsen.

Trečiadienį įsigaliojus JAV sankcijoms „Belaruskalij“, trąšų tranzitas per Lietuvą nesustojo. Be to, „Belaruskalij“ dar lapkritį atlikus avansinį mokėjimą geležinkeliams už paslaugas, šių lėšų gali pakakti pervežimams gruodį, sausį ir vasarį.

Lietuvos Vyriausybė po sankcijų įsigaliojimo paskelbė siekianti nutraukti „Lietuvos geležinkelių“ sutartį su „Belaruskalij“, nors teigia, kad JAV sankcijos trąšų tranzitui Lietuvoje tiesiogiai nėra taikomos.