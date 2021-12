Prieš metus „Saxo Bank“ savo šokiruojančiose prognozėse 2021 m. numatė staigų infliacijos augimą dėl valstybių skatinamos ekonomikos. Tačiau rinka vis dar išvengia žadėtos rekordinio įmonių vertybinių popierių krizės.

Labiausiai įsiskolinusi Kinijos nekilnojamojo turto plėtotoja „Evergrande“, kurios žlugimas grėsė pasaulį pastūmėti naujos krizės link, vis dar sugeba padengi paskolas, o Rusijos valstybinė įmonė „Rosnano“, paskelbusi apie „neproporcingą“ skolą, su kreditoriais tariasi kaip grąžinti skolą, sakė „Forbes“ šaltiniai.

„Saxo Bank“ vyriausiasis investicijų pareigūnas Steenas Jacobsenas teigia, kad visuomenė ir ekonomika kenčia nuo nelygybės: „Jei dabartinė sistema turi keistis, bet negali, revoliucija yra vienintelis kelias į priekį“.

Jo nuomone, pasaulyje siaučia kultūrinis karas, o socialinė atskirtis nebėra tik tarp turtingųjų ir vargšų: ji atsirado tarp jauno ir seno, išsilavinusių ir menkiau išprususios darbininkų klasės, moterų ir vyrų, progresyvios kairės ir centrinės kairės ir panašiai.

„Saxo Bank“ siūlo kitokį požiūrį į revoliuciją. „Ne fizinį vyriausybių nuvertimą, o akimirkos kaip praregėjimo, kuri sukelia mąstymo ir elgesio pokyčius, taip pat senų paradigmų atsisakymą. Praktiškai viskas turi pasikeisti, jei norime pasiekti nulinį anglies dvideginio išmetimą, mažesnę nelygybę, tvarią energiją ir, kas taip pat svarbu, aukštą produktyvumą“, – aiškino S.Jacobsenas.

Jis perspėja, kad kitais metais rinkose bus dar daugiau nepastovumo.

Čia pat „Saxo Bank“ pabrėžia, kad jo „šokiruojančios prognozės“ neatspindi oficialių rinkos prognozių, o daugiausia yra susijusios su mažai tikėtinų ir neįvertintų įvykių, kurie gali smogti rinkoms galinga smūgio banga, serija.

Energetinį pokytį teks atidėti

„Saxo Bank“ prognozuoja, kad politikai atsitrauks nuo kovos su visuotiniu atšilimu ir rems investicijas į iškastinį kurą. Taip kovos su infliacija ir socialinių neramumų rizika.

Feisbukas pralaimės mūšyje dėl jaunimo

Bankas prognozuoja, kad jaunimas paliks „Facebook“ platformas protestuodamas prieš asmens duomenų naudojimą pelno tikslais. Esą „Facebook“ staiga atsidurs kultūrinio karo tarp žmonių iki 40 metų ir vyresnių nei 40 metų įkarštyje.

2022 metais investuotojai supras, kad feisbuką valdanti „Meta“ sparčiai praranda jaunąją kartą, taigi ir būsimą įmonės potencialą bei pelningumą. Įmonės vertė, palyginti su kitomis, smuks 30 proc.

Rinkimai JAV kelia grėsmę konstitucinei krizei

„Saxo Bank“ prognozuoja, kad JAV vidurio kadencijos rinkimai atsidurs aklavietėje tvirtinant galutinius rezultatus, o tai lems, kad Kongresas negalės laiku pradėti darbo.

Analitikai teigia, kad taip yra dėl to, jog žmonės nepasitiki demokratais dėl jų progresyvių kultūrinių pozicijų, taip pat dėl ​​jų neapgalvoto populistinių idėjų palaikymo.

Po 2022 m. rinkimų viena arba abi pusės priešinsis balsų patvirtinimui, dėl to negalės būti sudarytas naujas Kongresas, pagal specialią tvarką valdys Joe Bidenas, o demokratija JAV bus „pristabdyta“. Be to, iki 2023 m. grės plataus masto konstitucinė krizė. Dėl to rinkoje bus justi didelis JAV aktyvų nestabilumas.

Beprecedentis algų didėjimas JAV

Iki ketvirtojo 2022 metų ketvirčio pusės mažesnes pajamas gaunančių JAV gyventojų atlyginimai augs 15 proc., rašo analitikai. Įmonės stengsis rasti motyvuotus ir kvalifikuotus darbuotojus, kurie taps vis išrankesni dėl augančio savivertės jausmo, nes darbo vietų yra daug.

Per pandemiją gavę didžiules subsidijas žmonės nenorės grįžti į mažai apmokamus darbus. Kartu su didele infliacija, energetikos krize ir darbo jėgos stygiumi tai lems precedento neturintį dviženklį metinį atlyginimų augimą.

Analitikai prognozuoja, kad 2023 m. pradžioje infliacija JAV pirmą kartą nuo Antrojo pasaulinio karo pasieks 15 proc. metinį lygį.

Sukurs ES super fondą

Siekdama apsisaugoti nuo augančio populizmo, dar kartą patvirtinti pastangas sulėtinti klimato kaitą ir apsaugoti savo sienas, ES pradės ambicingą 3 trln. JAV dolerių super fondo kūrimą. Jis būtų finansuojamas iš pensijų įmokų, o ne iš naujų mokesčių.

Fondo steigimą inicijuos Prancūzija, kuriai „Saxo Bank“ pernai prognozavo finansų krizę. Prancūzijos valdžios institucijos nustatys, kad iš visų vyresnių nei 40 metų darbuotojų pensijų jiems senstant turėtų būti daromi vis didesni išskaitymai į super fondo obligacijas.

Moterų armija

Grupė prekybininkių moterų pradės koordinuotą puolimą prieš įmones, kuriose didelė lyčių nelygybė. Tai sukels didžiulius jų akcijų svyravimus.

Analitikai rašo, kad moterys, pavargusios nuo pažangos stokos, 2022-aisiais sieks, kad įmonės, pažeidžiančios pilietinių teisių įstatymus, panaikintų nesąžiningą seksistinę, rasistinę, senatvinę praktiką.

Užuot pasmerkę šiuos įvykius, politikai visame pasaulyje juos sveikins ir rems, o prie judėjimo prisijungs ir platesnės rinkos.

Indijos posūkis

Nuo energijos importo priklausomos šalys sparčiai deglobalizuojančiame pasaulyje turi greitai perorientuoti strategines sąjungas ir užsitikrinti ilgalaikį resursų tiekimą. Vienas iš tokių žingsnių galėtų būti Indijos su jos galingu technologijų sektoriumi įstojimas į Persijos įlankos arabų šalių bendradarbiavimo tarybą ar kitą laisvosios prekybos zoną.

Tokią sąjunga padės sumažinti Indijos energetinį nesaugumą. Be to, aljansas leis Indijai paspartinti savo plėtrą, investuodamas į infrastruktūrą ir padidindamas žemės ūkio našumą bei importuodamas iškastinį kurą.

„Spotify“ ateitį aptemdė NFT

Muzikantai yra pasirengę pokyčiams, nes dabartinė muzikos transliavimo paradigma reiškia, kad įrašų kompanijos ir muzikos transliavimo internetu platformos gauna 75–95 proc. pajamų. 2022 m. nauja blockchain paremta technologija padės kūrėjams susigrąžinti dalį pajamų.

Naudodami NFT, o tiksliau – išmaniąsias blockchain sutartis, atlikėjai muziką gali platinti tiesiogiai klausytojams, apeidami tarpininkus. Investuotojai pripažįsta, kad dėl šios priežasties „Spotify“ ateitis niūri – analitikai prognozuoja, kad 2022 metais bendrovės akcijos nukris 33 proc.

Naujos hipergarsinės technologijos

2022 m. tarp pirmaujančių karinių pajėgų prasidės didžiulės hipergarsinio ginklavimosi varžybos. 2022 m., remiantis finansavimo prioritetais, hipergarsas ir kosmosas bus naujo etapo šerdis gilėjančioje JAV ir Kinijos konkurencijoje visuose – ekonominiuose ir kariniuose – frontuose. Prie jų prisijungs kitos didžiosios valstybės, turinčios pažangias karines technologijas, tarp kurių greičiausiai bus Rusija, Indija, Izraelis ir ES.

Medicinos proveržis prailgins gyvenimo trukmę 25 metais

2022 m. esminis proveržis biomedicinoje suteiks vilties, kad bus prailgintas produktyvus žmogaus gyvenimas. Bus gaminamas gydomųjų priemonių „kokteilis“, reguliuojantis procesus ląstelių lygmenyje, siekiant pailginti jų gyvenimą ir net atjauninti jau pasenusias ląsteles. Dėl to gyvenimo trukmė gali pailgėti 25 ar daugiau metų, pažymi „Saxo Bank“.

Didžiulio proveržio, susijusio su žmogaus gyvenimo kokybe ir ilgaamžiškumu, perspektyva yra milžiniška žmonijos pergalė, tačiau ji taip pat sukels didžiulių etinių ir finansinių sunkumų. Analitikai tai vertina kaip riziką privačioms ir valstybinėms pensijoms, o taip pat – aplinkai, rašo forbes.ru.