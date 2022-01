Per metus visos gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainos padidėjo 16,3 proc.

Statistikos departamento duomenimis, Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per mėnesį padidėjo 2,4 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 4,1 proc. Labiausiai – 14,3 proc. – pabrango elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo produkcija.

Daugiausia – 6,8 proc. – atpigo rafinuoti naftos produktai. Maisto produktai pabrango 1,9 proc. Ypač pabrango pieno produktai – 6,5 proc., perdirbta ir konservuota mėsa – 6,3, valgomieji ledai – 5,7 proc., bet atpigo vaisių, uogų ir daržovių sultys – 13,6 proc., perdirbti ir konservuoti vaisiai ir daržovės – 0,7.

Ne Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per mėnesį sumažėjo 1,3 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 0,3 proc. Euro zonos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per mėnesį sumažėjo 1,2 proc., ne euro zonos rinkoje – 1,4 proc.

Per metus (2021 m. gruodį, palyginti su 2020 m. gruodžiu) visos gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainos padidėjo 16,3 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 13,2 proc.

Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per metus padidėjo 27,9 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 23 proc. Ne Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per metus padidėjo 7,9 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 5,7 proc. Euro zonos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per metus padidėjo 7 proc., ne euro zonos rinkoje – 8,6 proc.