„Daumantai LT“ – daugiau eksporto krypčių ir net 22 nauji produktai

Bendrovės „Daumantai LT“ direktorius Saulius Grinkevičius, paprašytas įvertinti 2021-uosius metus, sako, kad jie buvo prieštaringi.

„Kalbėdamasis su kolegomis, kolektyvu pastebėjau, kad per 30 mūsų veiklos metų tokį sudėtingą laikotarpį išgyvename jau antrą kartą. Prisimenu sunkią 1994–1995 metų atkarpą, kai Lietuvos verslui teko galynėtis su tuomet ištikusia bankų krize. Ir dabar sunkumai panašūs, skirtumas tik toks, kad dabartiniai yra globalūs, apimantys visą pasaulį“, – kalba vadovas.

– Kokius iššūkius teko įveikti?

– Metų pradžia įmonei buvo sėkminga, ypač pirmieji keturi mėnesiai. Tačiau balandžio pabaigoje ir gegužės pradžioje mus pasiekė žinia iš tiekėjų apie žaliavų pabrangimą. Nors iš pradžių kainos pakilo ne taip drastiškai, antrasis brangimas, prasidėjęs rugsėjo mėnesį, išmušė iš vėžių ne tik mus, maisto gamintojus, bet, manau, ir visą verslą tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje.

Mus pasiekia atgarsiai iš Europos, iš kitų šalių, kad viskas smarkiai brangsta. O kaip gali nebrangti? Juk, pavyzdžiui, viena iš mūsų pagrindinių žaliavų – aliejus – nuo šių metų pradžios pabrango visu 100 procentų. Todėl sunku nuspėti, kaip tai paveiks mūsų gaminamos produkcijos – majonezų bei įvairių pagardų – savikainą.

Arba kitas pavyzdys: vienos iš mūsų gaminamų garstyčių rūšies žaliava pabrango net 108 procentais, t. y. daugiau nei dvigubai. Taip pat 25 procentais pakilo ir cukraus kaina – tai išties labai daug.

Kaip minėjau, tai liečia ne tik mus, bet ir visus verslus. Ne tik maisto pramonės, bet ir, tarkime, statybų srities. Taigi, iššūkių daug. Jau nekalbant apie pandemiją, kuri nuvargino visus gyventojus. Turėjome viltį, kad pamažu situacija ims gerėti, deja, metų pabaigoje ji ir vėl pasisuko į blogesnę pusę.

– Kas padėjo įveikti iššūkius?

– Žinoma, niekada nebūna 100 procentų viskas tik blogai. Didžiuojuosi bendrovės kolektyvu, kuris pandemijos metu parodė vienybę, todėl šiandien visi mūsų darbuotojai – šimtu procentų pasiskiepiję.

Prieš atsirandant galimybei skiepytis, pasitaikė tik pavienių susirgimų, nes nuo pat pradžių labai saugojome savo darbuotojus ir ėmėmės visų priemonių užtikrinti jų saugumui. Dabar mes jaučiamės dar tvirčiau, kadangi esame pasiskiepiję abiem privalomais skiepais. Nemaža dalis mūsų jau yra gavę ir trečią, stiprinamąją, vakcinos dozę.

Taip pat, po pertraukos dalyvavome vienoje didžiausių tarptautinių maisto pramonės parodų „Anuga“, kuri vyksta Kelne. Ji dėl pandemijos ankstesniais metais buvo atidėta ir pagaliau šiemet įvyko.

Tik šįkart ji buvo kiek kitokia. Dalyvių skaičius mažesnis, tačiau tie, kurie atvyko, buvo gerai pasirengę. Per mūsų 20 metų praktikos, važinėjant po tarptautines parodas, dar taip nebuvo, kad iš karto po parodos pasirašytume kelis kontraktus. Deryboms prireikdavo kone metų.

Pasirašėme sutartis su Indijos, Rumunijos, Slovakijos, Vokietijos, Egipto ir Izraelio įmonėmis. Ir jau pradedame siųsti savo produkciją. Taip operatyviai iki šiol tikrai nebūdavo. Matyt, pandemija ir mūsų partnerius išmokė ar paskatino priimti greitesnius sprendimus.

Galime pasidžiaugti, jog šiandien eksportuojame savo produkciją jau į 18 valstybių. Tikimės, kad tai bus ilgalaikio bendradarbiavimo santykiai.

Dar viena gera žinia, kad 8 procentais mūsų įmonės darbuotojams pakilo darbo užmokestis. Be to, labai aktyviai dirba „Daumantai LT“ technologai. Vien per šiuos metus sukurti net 22 nauji produktai. Iš jų 12 skirti užsienio, o dešimt – vietinei rinkai. Pagaminome du įdomaus skonio – paprikų ir agurkų – majonezus. Taip pat tęsiame pasirinktą ekologiškos produkcijos kryptį – savo gaminiuose naudojame kuo mažiau cukraus ar kitų priedų.

– Kokiomis nuotaikomis pasitinkate naujus metus?

– Verslui buvo itin skausminga situacija dėl Kinijos. Nors iš pradžių buvo kalbama apie kelių šimtų milijonų eurų nuostolius, vėliau paaiškėjo, kad kalbame ne apie milijonus, o apie milijardus ir spaudimą per visą pasaulį. Tai toli gražu mūsų verslui nepadėjo. Turėjome tikrai neblogus partnerius ir santykius: ne tik pardavinėjome, bet ir pirkome iš Kinijos. Dabar viskas sustojo. O kada vėl kas prasidės, niekas negali pasakyti. Gerai bent tai, kad randame naujų partnerių, kurie padeda kompensuoti praradimus.

Nepaisant iššūkių, į ateinančius 2022 metus žvelgiame optimistiškai ir tikimės, jog ne tik pavyks suvaldyti pandemiją, bet ir bus pristabdytas žaliavų bei kainų kilimas.