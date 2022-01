Taip pat „Maxima“ pakilo į ketvirtą vietą bendrame labiausiai darbuotojus dominančių šalies darbdavių reitinge.

Ekspertų teigimu, pandemijos metu rinkdamiesi darbovietę žmonės daugiau pradėjo skirti dėmesio įmonės stabilumui.

„Maximos“ generalinė direktorė Jolanta Bivainytė sako, kad pelnytas „TOP Darbdavio“ įvertinimas yra kryptingo darbo sąlygų gerinimo rezultatas.

„Mums svarbu, kad kiekvienas darbuotojas jaustųsi saugus tiek finansiškai, tiek ir emociškai. Neslopstant COVID-19 pandemijai, pagrindinis prioritetas yra kolegų sveikata ir saugi darbo aplinka. Stengiamės sudaryti kuo geresnes uždarbio, motyvavimo ir karjeros galimybes. Džiaugiamės, kad visa tai įvertina ne tik esami, bet ir potencialūs darbuotojai, kurie ieškodami darbo prioritetą skiria būtent mūsų prekybos tinklui“, – pažymi ji.

Vieno didžiausių darbo skelbimų paieškos portalų šalyje „CV-Online“ kasmet rengiamuose „TOP Darbdavio“ rinkimuose į geriausiųjų 50-uką pateko 7 šalyje veikiančios prekybos įmonės.

Vienintelis prekybos tinklas „Maxima“ iš jų pasiekė daugiausiai dėmesio sulaukusių šalies darbdavių dešimtuką.

Kartu su apdovanojimu „Maximai“ įteiktas „TOP Darbdavio“ ženkliukas – įrodymas, kad prekybos tinklas yra tarp darbdavių, kuriems 2021 m. ieškantys darbo teikė pirmenybę.

Darbuotojai vertina stabilumą

„CV-Online“ marketingo vadovė Rita Karavaitienė teigia, kad pandemijos metu darbuotojams itin svarbiu kriterijumi renkantis darbovietę tapo įmonės stabilumas.

„Jiems svarbu tiek finansinis bendrovės stabilumas, tiek užtikrinimas, kad, jeigu prasidėtų dar vienas karantinas, darbuotojai turėtų darbo, jiems nebūtų bloginamos darbo sąlygos, būtų visapusiškai pasirūpinta saugumu darbo vietoje. Stabilumas tampa kone pagrindiniu rodikliu per pandemiją“, – akcentuoja ji.

Darbą besirenkantys žmonės dėmesį kreipia ne tik į darbo pobūdį ar atlyginimą, bet vertina ir karjeros galimybes, motyvacinę sistemą bei skatinimo priemones įmonėje, taip pat jos įvaizdį ir žinomumą.

Didžiausias šalies darbdavys „Maxima“ šiemet rinkimuose pakilo iš penktosios į ketvirtą vietą.

„CV-Online“ marketingo vadovė teigia, kad augantį darbuotojų susidomėjimą šiuo prekybos tinklu 2021 m. lėmė kelios priežastys.

„Visų pirma, „Maxima“ darbo pasiūlymus teikė visoje Lietuvoje – t. y., pasiekė didelę ir labai plačią auditoriją. Bendrovė taip pat per metus įvykdė nemažai vidinių pokyčių – tiek atlyginimo, tiek darbo sąlygų atžvilgiu. Be to, įmonė vykdo kampanijas, kurios prisideda prie darbdavio įvaizdžio gerinimo. Jo nesuformuosi per vieną dieną, o ilgalaikis „Maximos“ darbas šia kryptimi ir duoda tų rezultatų, kuriuos parodė „TOP Darbdavio“ rinkimai“, – pabrėžia R.Karavaitienė.

Ji pastebi, kad darbuotojų susidomėjimas prekybos sektoriaus įmonėmis auga.

„Pandemija padiktavo pokyčius – šioje srityje keičiasi darbo pobūdis, kliento aptarnavimas. O ir pačios prekybos įmonės supranta, kad norint pritraukti darbuotojų reikia kelti algas. Dėl konkurencinės kovos prekybos srityje atlyginimai gerokai ūgtelėjo per pastaruosius metus“, – atkreipia dėmesį R.Karavaitienė.

Didėja algos, premijų fondas išaugęs iki 18 mln. eurų

„Maximoje“ vidutinis darbo užmokestis praėjusiais metais didėjo dešimtadaliu, šiemet augimas ir toliau tęsiasi – darbuotojams atlygis vidutiniškai augs 12 procentų.

Kitaip tariant, žmogus šiemet gaus vienu mėnesiniu atlyginimu daugiau negu pernai.

Nuo metų pradžios bazinės algos yra padidintos daugiau nei 10 tūkst. darbuotojų, o spartesnį jų augimą šįmet pajus mažesnių Lietuvos miestų ir miestelių darbuotojai.

Šiemet „Maximos“ darbo užmokesčio fondas papildomai didinamas beveik 13 mln. eurų.

„Maxima“ praėjusiais metais darbuotojams išmokėjo beveik 18 mln. eurų skatinamųjų premijų, t. y. 26 proc. daugiau nei 2020-aisiais. Šiemet premijų fondas bus panašaus dydžio.

Apie bendrovę „Maxima“

Tradicinės lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ stiprybės – mažos kainos ir platus, ypač lietuviškų prekių, pasirinkimas.

Tinklą valdanti bendrovė „Maxima LT“ yra didžiausia lietuviško kapitalo įmonė, viena didžiausių mokesčių mokėtojų bei didžiausia darbo vietų kūrėja šalyje.

Šiuo metu Lietuvoje veikia daugiau nei pustrečio šimto „Maximos“ parduotuvių, kuriose dirba daugiau nei 13 tūkst. darbuotojų ir kasdien apsilanko daugiau nei 550 tūkst. klientų.