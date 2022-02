„Bolt Food“ duomenys rodo, kad dauguma jų maisto išvežiojimui skyrė daugiau laiko nei prieš metus, nors didžiajai daliai kurjerių ši veikla nėra pagrindinė.

Be to, jų pajamas augino ir didėję valandiniai įkainiai – Lietuvos „Bolt Food“ platformoje per metus jie vidutiniškai išaugo net 27 proc. ir šiuo metu gali siekti iki 15 eurų už valandą, priklausomai nuo pristatymo paklausos ir užsakymų geografijos.

Pasak Ruslano Savičiaus, „Bolt“ maisto pristatymo vadovo Baltijos šalyse, tokią situaciją daugiausiai nulėmė aštrėjanti konkurencija dėl kurjerių.

„Be naujų kurjerių neįsivaizduojame tokios sparčios plėtros, kaip praėjusiais metais, kai sugebėjome savo pajėgumus išauginti keturis kartus. Nuolat stebime konkurencinę aplinką ir periodiškai peržiūrime kurjeriams siūlomas bendradarbiavimo sąlygas. Tai principas, kurio žadame laikytis ir ateityje, ir ne vien iš finansinės pusės. Mums svarbu, kad platforma būtų patraukli ir padėtų kurjeriams tiek planuojantis savo darbotvarkę, tiek kasdienėse situacijose“, – pabrėžia R.Savičius.

Platformos kūrėjų nuomone, būtent galimybė pačiam planuotis, kokiomis dienomis ir kiek valandų dirbti, masina labai skirtingus žmones išbandyti kurjerio profesiją.

„Nesame darbdavys, todėl ir nekonkuruojame su darbdaviais. Atvirkščiai: duodame galimybę kitur dirbantiems žmonėms, turintiems bent kelias valandas laisvo laiko užsidirbti daugiau. Dauguma jų, įsivertinę gaunamą uždarbį, įsitraukia, patys nusprendžia skirti kurjerio veiklai daugiau laiko – tai labai savarankiški ir pragmatiški žmonės, puikiai gebantys efektyviai monetizuoti savo laiką. Aktyviausiai kurjerio kelią ryžtasi išbandyti jauni žmonės iki 35 m. Nenuostabu, kad būtent jiems toks laisvas bendradarbiavimo modelis atrodo patraukliausias“, – dėsto R.Savičius.

Pasak jo, kurjerių nepriklausomybė anaiptol nereiškia nepastovumo.

Dauguma jų yra lojalūs platformai, o dėl besikeičiančių gyvenimo aplinkybių pristabdę bendradarbiavimą – dažniausiai grįžta.

Kelios dešimtys kurjerių su „Bolt Food“ bendradarbiauja nuo pat veiklos Lietuvoje pradžios.

Kurjerių pajamos „Bolt Food“ platformoje priklauso ne vien nuo maisto išvežiojimui skirto laiko.

Papildomai atlyginama už veiklą prastomis oro sąlygomis ar piko metu.

Taip pat papildomų premijų sulaukia geriausius rezultatus pademonstravę ir palankių klientų vertinimų sulaukiantys kurjeriai.

Šiuo metu su „Bolt Food“ bendradarbiauja keli tūkstančiai aktyvių kurjerių Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Marijampolėje, Mažeikiuose ir Alytuje.