Ekonomisto Aleksandro Izgorodino teigimu, tokiu atveju dujų kainos Lietuvoje smarkiai šokteltų aukštyn. „Tai būtų radikalus, siaubo filmo scenarijus, bet žinant mūsų kaimynus neatmesčiau tokio varianto“, – sakė jis.

Tačiau, nors visi portalo lrytas.lt kalbinti energetikos ekspertai sutinka, kad iš Baltarusijos autoritarinio lyderio galima tikėtis visko, visgi jie viliasi, kad Baltarusija tokio žingsnio nežengs – esą, vargu, ar A.Lukašenka išdrįs lįsti prie Rusijos vamzdžio.

A.Lukašenka – neprognozuojamas

Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos (LAIEK) prezidentas Martynas Nagevičius mano, kad Baltarusijai nebūtų paprasta sustabdyti dujų tranzitą. „Rusai patys juk nori pardavinėti dujas. Tai būtų žala ne tik mums, bet ir rusams. Bet kai Baltarusijos lyderis toks neprognozuojamas, visko gali būti.

Šitaip pasielgusi pati Baltarusija galėtų prarasti nebent tik patikimo partnerio įvaizdį, o ji ir taip jau yra jį praradusi. Tačiau rusai turi ekonominį interesą pardavinėti dujas, jiems tai apsimoka, jie iš to gyvena. Taip, jie gali per dujas šantažuoti Europą, bet, jeigu netiektų jai dujų, neturėtų pajamų – taigi, čia yra tokia abipusė priklausomybė“, – svarstė M.Nagevičius.

Panašios nuomonės ir buvęs Energetikos ministras Arvydas Sekmokas. „Šiandien, matyt, viskas tikėtina. Bet, kadangi Baltarusija prarastų pajamas už dujų tranzitą, o Rusija – už dujų pardavimą, būtų labiau tikėtina, kad Rusija galėtų nutraukti dujų tiekimą Europai. O ar tai įvyks, ar ne, sunku pasakyti“, – kalbėjo jis.

Anot buvusio ministro, jeigu dujų tiekimas būtų nutrauktas, kainos padidėjimo tikimybė būtų didelė. Todėl, mano A.Sekmokas, Lietuvai reikėtų pradėti rūpintis užsitikrinti dujų tiekimą per suskystintų gamtinių dujų terminalą Klaipėdoje.

M.Nagevičius taip pat ragino Lietuvą dabar būti pasiruošus blogiausiam scenarijui ir numatyti alternatyvas. O ilgalaikėje perspektyvoje, jo teigimu, reikia tiesiog mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro importo.

Rusija bijo, kad dujų tiekimą sustabdys Lietuva?

Tačiau energetikos ekspertas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) profesorius Vidmantas Jankauskas buvo visiškai kitokios nuomonės: jei Baltarusija ir žengtų tokį žingsnį, Lietuvai labai didelių problemų nebūtų, nes jau dabar per Baltarusiją į Lenkiją einančiu vamzdynu, kurio atšaką turi Lietuva, dujos praktiškai beveik neteka.

Pasak profesoriaus, vienu metu net buvę, kad šiuo vamzdžiu dujos vietoj to, kad kaip įprastai tekėtų per Lenkiją į Vokietiją, ėmė tekėti atvirkščiai – iš Vokietijos į Lenkiją. „Apskritai šią žiemą Rusija labai sumažino dujų tiekimą, tai buvo ir viena iš priežasčių, kodėl europiečiams jos taip stipriai pabrango. Dujos tekėdavo per Ukrainą, Baltijos jūros dugnu, bet ne tuo vamzdžiu“, – aiškino jis.

Profesoriaus teigimu, jei dujos ir teka, tai į Kaliningradą. „Dabar Lietuva turi puikų dujų tiekimą, kaip ir visos Baltijos šalys – net negalima palyginti su tuo, kas buvo prieš 10 metų. Dabar turime jungtis su Lenkija, prieš 1,5 metų Estija susijungė su Suomija. Dabar dar turime terminalą Klaipėdoje ir dar viena saugykla yra Latvijoje. Jei Baltarusija imtų šitaip gąsdinti Lietuvą, tai tokie žodžiai būtų nieko verti“, – įsitikinęs V.Jankauskas.

Jo teigimu, Rusija galimiems sunkumams yra pasiruošusi kur kas labiau nei Lietuva. Pavyzdžiui, Lietuva tik žada prijungti savo elektros sistemą prie Europos kontinentinių elektros tinklų, o kol kas tebėra Rusijos zonoje, kai tuo metu Rusija Kaliningradą paruošė it uždarą tvirtovę.

„Kaliningradas pasiruošęs vos ne karui – papildomai pasistatė porą dujomis kūrenamų elektrinių, o dėl to, kad dujos tranzitu eina per Lietuvą, įsigijo dujų importo terminalą – į mūsiškį panašų laivą, – pasidarė dujų saugyklą.

Rusija aiškina, kad yra pasiruošusi tam atvejui, jei mes staiga kažkaip sustabdytume dujų tiekimą – na žinote, kaip jie mus vertina. Taip kad Rusijai būtų visai nebaisu, jei Baltarusija imtų per Lietuvą nebeleisti dujų. Bet labai sunku tikėti, kad A.Lukašenka išdrįstų kištis prie to vamzdžio – juk jis ne Baltarusijos, visgi Maskva reguliuoja, kas juo teka ir kas juo gali naudotis“, – kalbėjo profesorius.