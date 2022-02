VPT teigimu, „Trakų autobusai“ nepagrįstai laimėtoju pripažino bendrovę „Saločiai ir partneriai“, nes jos pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygų. Anot VPT, konkurso organizatorė pažeidė skaidrumo principus.

„Trakų autobusų“ vadovas Rolandas Lenkauskas BNS sakė, kad sprendimas dėl sutarties nutraukimo dar nėra priimtas.

„Nėra nurodymo nutraukti sutartį, yra parašyta – rekomenduojama, tai skirtingi dalykai. O ką darysime, nežinau, nes turime terminą, konsultuojamės su specialistais ir tada priimsime atitinkamą sprendimą“, – BNS sakė jis.

R. Lenkauskas nekomentavo, ar sutinka su VPT nustatytais pažeidimais: „Negaliu komentuoti, nesu specialistas, yra teisininkai, yra viešųjų pirkimų specialistai, tai lauksime jų išvados“.

„Trakų autobusai“ tarnybai aiškino, kad visos konkurso sąlygos atitinka pirkimo sutartį.

Pasak VPT, konkurso sąlygose buvo nurodyta, kad autobusų detalių garantija turi siekti bent trejus metus arba bent 200 tūkst. kilometrų, tačiau laimėjusi įmonė savo pasiūlyme nurodė, kad kai kurioms dalims garantija nėra taikoma.

Be to, sąlygose teigta, kad garantija traukos baterijoms turi būti bent penkerius metus, o „Saločiai ir partneriai“ garantijos nesiūlė baterijos dalims, kurios natūraliai nusidėvi. Be to, garantija kėbulo karkasui turi būti bent 10 metų, o laimėtoja nurodė, kad garantija šios dalies susidėvėjimui netaikoma.

Be to, laimėtojo pasiūlymuose teigta, kad techninį aptarnavimą ir techninę apžiūrą apmoka autobuso savininkas, nors pirkimo sąlygose skelbta, kad tai turi tiekėjas.

„Trakų autobusai“ nori įsigyti du naujus elektrinius autobusus. Sutartis su laimėjusia įmone pasirašyta pernai lapkritį. Pasak R. Lenkausko, autobusai dar nėra pristatyti, šiuo metu jie gaminami.