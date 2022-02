 „Vikedos“ plėtra: naujajame ceche pradeda gaminti sūrelius

Subrendo plėtrai

Lietuvos ir eksporto rinkai UAB „Vikeda“ varškės sūrelius pradėjo tiekti dar 2013 metais. Visą šį laiką užsakomoji gamyba buvo vykdoma keliose įmonėse Lietuvoje. Kaip sakė A. Gauronskis, įsirengti savo sūrelių gamybos cechą paskatino noras augti, taip pat siekis subalansuoti „Vikedos“ veiklą tarp vasaros ir žiemos sezonų. „Mes norime plėstis ne tik ledų gamyboje, bet ir kitose giminingose kategorijose. O sūrelių paklausą užsienio rinkose mes tikrai jaučiame. Per devynerius metus įmonė subrendo plėtrai– paaiškino įmonės generalinis direktorius. – Taip pat nusprendėme diversifikuoti savo produktų kategorijas – tai mažina mūsų verslo riziką.“

A. Gauronskis, kalbėdamas apie sūrelių gamybą, drąsiai dalijasi ambicingais planais.

„Artimiausiu metu planuojame įsitvirtinti visose rinkose, kur DADU prekės ženklas yra žinomas ir populiarus. O toliau – didinsime mūsų sūrelių gamybos efektyvumą, norime pasiekti konkurencingą lygį su didžiaisiais rinkos senbuviais, sudaryti jiems rimtą konkurenciją ir plėstis ne tik po DADU, bet ir po kitais prekės ženklais“, – sakė įmonės generalinis direktorius.

Kokybė – svarbiausia

A. Gauronskis pabrėžė, kad „Vikeda“ yra ta įmonė, kuri visada sugeba kurti aukštesnę pridėtinę vertę. „Kalbant apie DADU ledus, visuomet galime pasiūlyti įdomesnių, technologiškai sudėtingesnių, aukštesnės kokybės produktų. Žvelgiant į mūsų sūrelių gamybos strategiją, matome paralelę DADU ledų gamybos strategijai. Norime kurti geresnius, skanesnius sūrelius taip pat kaip darome ir su ledais: DADU ledai yra aukštesnės kokybės, tai ir DADU sūreliai turi būti atitinkami. Tokiu būdu siekiame užkariauti pirkėjų širdis“, – sakė A. Gauronskis. Jis atkreipė dėmesį, jog gaminant produktą, vienas iš svarbesnių kokybės rodiklių – kokybinių produkto savybių stabilumas.

Sūreliai – pagal užsakovo poreikį

„Vikedos“ generalinis direktorius pastebėjo, jog metai iš metų tiek ledų, tiek ir sūrelių mėgstamiausi vartotojų skoniai nesikeičia. „Vanilės, šokolado, kondensuoto pieno, aguonų – žvelgiant į rinkos duomenis, šie skoniai yra geriausiai parduodami. Tačiau vartotojas visada mėgsta paeksperimentuoti, paragauti kažko naujo, kartas nuo karto nori save palepinti įdomesniu skoniu“, – patirtimi ir statistika dalijosi pašnekovas. A. Gauronskis taip pat pažymėjo, jog naujasis sūrelių cechas suteiks įmonei galimybę vykdyti ir užsakomąją gamybą: „Nors populiariausi yra jau mano išvardinti sūrelių skoniai, tačiau užsakovams pageidaujant, galime sukurti tokio skonio sūrelius, kokio tik jie pageidaus“.

Eksportas

Per nepilną dešimtmetį įmonė sėkmingai užsiaugino pardavimus eksporto rinkose. Šiuo metu pagrindinė sūrelių eksporto rinka yra JAV – net apie 80 proc. visų DADU eksportuojamų sūrelių iškeliauja už Atlanto. Praėjusiais metais DADU sūrelių eksportas augo keturiais procentais – per 2021 metus jų parduota daugiau nei 4,5 mln. vienetų. „Be JAV lietuviški DADU sūreliai pasiekia ir Jungtinės Karalystės vartotojų namus. Šiuo metu kaip tik gaminami produktai JAV rinkai. Dėl transportavimo mūsų sūreliai sušaldomi iki -18C ir išvežami šaldomais konteineriais.

Svarbu paminėti, kad eksportui sūrelius gaminame ir parduodame lietuvišku DADU prekės ženklu žymėtose pakuotėse, – atkreipė dėmesį A. Gauronskis. – Kalbant apie JAV rinką, DADU sūreliai daugiausiai yra parduodami etninėse Rytų Europos virtuvės gaminių parduotuvėse. Tačiau taip pat jų galima įsigyti ir amerikietiškuose prekybos centruose.“

Apie įmonę

Kėdainių mieste įsikūrusi UAB „Vikeda“ gamina ledus, šaldytus desertus ir varškės sūrelius. Planuojama, kad sūrelių gamybai per 2022 metus bus sunaudota apie 300 tonų varškės. Naujosios linijos pajėgumai siekia 4 tūkst. vienetų sūrelių per valandą. Šiais metais savo veiklos 25-metį minėsiančios įmonės apyvarta 2020 metais siekė 14 mln. eurų (2021 metų rezultatai bus paskelbti š.m. balandžio mėnesį). Ledų gamybai „Vikeda“ per metus sunaudoja per 2 tūkst. tonų natūralaus šviežio pieno. Gamybiniai ledų pajėgumai yra daugiau nei 384 tūkst., ledų porcijų per dieną. Didžiąją dalį – daugiau nei 60 proc. – savo gaminamų ledų „Vikeda“ eksportuoja. Pagrindinės eksporto rinkos yra JAV bei Centrinė Europa. Įmonei priklauso DADU prekės ženklas, kuris ne vienerius metus iš eilės Lietuvoje yra žinomiausias ledų prekės ženklas – 43 proc. vartotojų jį paminėjo kaip pirmą (šaltinis KANTAR 2021 m. rugpjūčio mėn. duomenys).