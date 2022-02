M.Švaikauskas vadovaus „EPSO-G“ projektų vadovų, techninių ekspertų, projektuotojų ir kitų specialistų komandai. Jai iki šiol vadovavęs „EPSO-G“ Infrastruktūros direktorius Tomas Varneckas nuo šiol vėl didžiąją savo dėmesio dalį skirs kitiems įmonių grupės įgyvendinamiems strateginiams projektams – Lietuvos elektros energetikos sinchronizacijos su žemyninės Europos tinklais, strateginių dujotiekių statybos bei plėtros bei kitiems projektams.

M.Švaikausko teigimu, pirmą kartą Lietuvoje įgyvendinamo tokio pobūdžio statybų projektai yra puiki galimybė ne tik sutelkti stipriausias šalies statybų bendroves, tačiau ir perimti gerąją kitų šalių praktiką ir tokiu būdu prisidėti prie nacionalinio saugumo stiprinimo.

„Turiu patirties įgyvendinant nacionalinės reikšmės projektus, puikiai suprantu, kaip svarbu šį projektą įgyvendinti kokybiškai ir laiku“, – sakė M.Švaikauskas.

„EPSO-G“ įgyvendinamą Fizinio barjero statybų programą sudaro penki atskiri projektai. Penkiuose pasienio ruožuose, kiekviename po maždaug 100 kilometrų, projektavimo, statybos ir techninės priežiūros darbus įgyvendina bendrovės „Tetas“, „Kauno tiltų“ ir „Alkestos“ konsorciumas bei „Brosta“.

Įgyvendinant pirmąjį statybų projektą jautriausiuose ir gausiausių migrantų srautų sulaukusiuose pasienio ruožuose, bendrovė „Tetas“ šių metų pradžioje pabaigė tiesti koncertinos užtvarą, o iki balandžio pabaigos turi įrengti ir tvoros segmentus.

Kiti keturi statybų projektai, o tuo pačiu ir visas daugiau nei 500 kilometrų ilgio fizinis barjeras, turi būti įrengtas iki šių metų rugsėjo.

Skaičiuojant kartu su kariškių, ugniagesių ir kitų bendrovių nutiesta koncertina, šiuo metu užtvaro pasienyje ilgis siekia maždaug 240 kilometrų, o 4 metrų aukščio tvoros segmentų yra pastatyta daugiau nei 60 kilometrų. Kasdien koncertinos užtvaras pasienyje pailgėja dar maždaug 3 kilometrais, darbus pasienyje vykdančios bendrovės yra sutelkusios maždaug 700 užtvarą statančių darbuotojų ir daugiau nei 100 technikos vienetų: poliakalių, ekskavatorių, krautuvų, traktorių, kėlimo platformų ir kitų įrenginių.