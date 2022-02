„Kuomet kalbama apie didelius pinigus, apie rimtus projektus, negalima dirbti su nepatikimais partneriais. Kol kas kitos baltarusiškos prekės transportuojamos tranzitu per Lietuvą, per Klaipėdos uostą. Tačiau jei situacija taip ir toliau klostysis, mes to atsisakysime. O kas tada bus kraunama Klaipėdos uoste – didelis klausimas“, – sekmadienį vakare televizijos „Belarus-1“ eteryje kalbėjo Baltarusijos premjeras.

Nepatikimomis partnerėmis kuriant ilgalaikį bendradarbiavimą pagal dabartinės Baltarusijos valdžios vizijas R.Haloučanka taip pat įvardijo Latviją bei Lenkiją.

„Mes nesikišame į kitų valstybių vidaus reikalus – kitaip nei, beje, Lietuvos valdžia, kuri visais įmanomais būdais stengiasi kištis į mūsų vidaus reikalus“, – sakė jis.

Anot R.Haloučankos, kad Baltarusija išmintingai vertina savo rizikas ir deda pastangas, kad sukurtų saugumą, atitinkantį šalies ekonominius interesus.

„Todėl kalio trąšos eis kitu keliu, jis jau eina. Ukraina ir Rusija – čia tai, kas liečia gabenimą jūromis. Daugiausia kalis keliauja į Rusiją. Vyksta gabenimas geležinkeliais Kinijos kryptimi“, – pridūrė Baltarusijos vyriausybės vadovas.