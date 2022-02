Vasario 24 d. rytą Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas paskelbė apie karinės operacijos Donbase pradžią. Maskvos akcijų rinka reagavo didžiausiu smukimu per 12 metų. Panika apėmė ir NT rinką. Antrinio būsto rinka sureagavo pirmoji – jos žaidėjai „Forbes“ papasakojo apie žlugusius sandorius. Ateityje pašnekovai prognozuoja kainų augimą pirminėje rinkoje, kainų koregavimąsi antrinėje ir paklausos kritimą mažėjant pajamoms.

Dar visai neseniai buvo prognozuojama, kad pirminėje rinkoje kainų augimas sulėtės iki infliacijai prilygstančio lygio. Visa tai pasikeitė – Rusijos karas prieš Ukrainą, dėl to kritęs rublis ir naujų sankcijų perspektyva trumpam paskatins paklausos ir kainų augimą. Ilgainiui paklausa mažės, tačiau kad ir kainos patrauks tokia pat kryptimi, nebesitikima.

„Tikriausiai dabar turėtume tikėtis, kad paklausa vietomis didės, o tai būdinga bet kokiems ekonominio ir politinio nestabilumo laikotarpiams per pastaruosius 10-15 metų. Be to, pirkėjų susidomėjimą gali palaikyti Luhanso ir Donecko „liaudies respublikų“ gyventojai“, – svarstė „Rodina Group“ bendrasavininkas Vladimiras Ščekinas.

„Mūsų skaičiavimais, kainos pirminėje rinkoje Maskvos regione padidės iki 15 proc.“, – sakė „Granel Group“ atstovas Dmitrijus Aduševas.

„Vykstant rublio hiperinfliacijos scenarijui, nepaisant Centrinio banko pažadėtų intervencijų, pirminėje rinkoje matysime dar vieną pardavimų šuolį“, – sako Rusijos Federacijos aukciono namų pardavimų skyriaus vadovė Natalija Kruglova.

„Kol rašėme šį atsakymą, dolerio kursas pakilo nuo 84 iki 87 rublių, o iki šio straipsnio paskelbimo jis gali būti didesnis nei 90 rublių. Todėl kainos neišvengiamai kils“, – teigė Romanas Rodioncevas, „Est-a-Tet“ projektų konsultavimo departamento direktorius.

Šiais metais nėra priežasčių, dėl kurių naujų butų kaina turėtų mažėti, išskyrus tai, kad padidinus pagrindinę palūkanų normą pabrangs hipotekos paskolos, priduria Valerijus Kočetkovas, „Incom Real Estate“ naujų pastatų departamento direktorius.

Pasak „Cian.Analytics“ vadovo Aleksejaus Popovo, situacija rinkoje skiriasi nuo buvusios 2008, 2014 ir net 1998 m.: „Akcijų rinkos kritimas, staigus rublio nuvertėjimas tada vyko ne karinės operacijos fone. Artimiausiu metu paklausa didės, tačiau jos mastas gali būti mažesnis nei per ankstesnes krizes“.

NT rinkai skirtuose „Telegram“ kanaluose ir specializuotose socialinių tinklų grupėse pradėta skelbti, kad plėtotojai stabdo pardavimus, idant galėtų padidinti kainas. Tačiau nė vienas iš „Forbes“ apklaustų NT vystytojų šios informacijos nepatvirtino.

Pardavimų tempai atitinka planuotus, visi projektai įgyvendinami pagal verslo planą, pranešė „Samolet Group“ spaudos atstovai. „Vektorstroyfinance“ dar nepakėlė kainų ir nesustabdė butų pardavimo. Ateinantis savaitgalis, kai pirkėjų srautas tradiciškai būna didesnis, bus orientacinis, po kurio bus galima daryti išvadas“, – sakė bendrovės vadovaujantis partneris Andrejus Kolochinskis.

Teigiama, kad atvirai tik smulkūs vystytojai pranešė apie sustabdytus užsakymus ir skubiai peržiūrimas kainas. Dauguma bendrovių tyliai nutarė sumažinti sandorių skaičių, o apie kainų padidinimą planuojama paskelbti panašiai kovo 1 d.

Butų pardavėjai antrinėje rinkoje nutraukia sandorius arba pirkėjams, su kuriais jau sudaryti preliminarūs susitarimai, didina kainas. Jie mano, kad po trumpalaikio kainų pakilimo, mažėjant paklausai, kainos antrinėje rinkoje gali sumažėti.

„Pardavėjai nuo savaitės pradžios prašė atšaukti parduodamą turtą, padidinti kainą arba nurodyti ją doleriais. Atrodo, kad visi išprotėjo“, – skundžiasi didelės NT agentūros atstovas.

NT brokeriai savo profilių grupėse socialiniuose tinkluose rašo, kad kai kurie iš anksčiau pardavimui siūlytų NT objektų buvo atšaukti, „kol baigsis karas“, rašo forbes.ru.

„Apskritai netikrumo laikais žmonės linkę laukti ir žiūrėti. Mūsų nuomone, apie 20 proc. antrinio būsto rinkos dalyvių – tiek pardavėjų, tiek ir pirkėjų – gali padaryti pauzę“, – mano Sergejus Šloma, „Inkom Real Estate“ antrinės rinkos departamento direktorius.

Vidutinėje perspektyvoje, manoma, paklausa antrinėje rinkoje mažės, o kainos kris. Tai lems Centrinio banko padidinta bazinė palūkanų norma, toliau didėjančios hipotekos paskolų kainos ir mažėjančios namų ūkių pajamos.

Šie faktoriai neišvengiamai paveiks ir pirminę rinką. Prognozuojama, kad kainos kris ne mažiau nei per ankstesnę 2014-2015 m. krizę, kai jos sumažėjo vidutiniškai 15 proc.

„Neatmetame, kad ateityje finansų įstaigos pradės spręsti teisinės bazės pakeitimo klausimą, kad būtų galima vienašališkai keisti sutarčių su neprofesionaliais skolininkais palūkanų normas, tačiau pagal dabartinius įstatymus tai neįmanoma“, – komentavo finansų bendrovės „Online-Ipoteka“ generalinis direktorius Ivanas Vedenisovas.