Anot jo, tik Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas gali nuspręsti, kokią kainą jam teks sumokėti už karą Ukrainoje, pridėdamas, kad speciali darbo grupė „sumedžios“ rusų oligarchų jachtas, privačius lėktuvus, prabangius automobilius ir namus“.

Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen šeštadienį paskelbė, kad Briuselis pasiūlys įšaldyti Rusijos centrinio banko turtą. Sankcijos prieš Rusiją griežtinamos, šiai pradėjus karą prieš Ukrainą, praneša AFP. U. von der Leyen sako, ES pašalins „tam tikrus“ Rusijos bankus iš tarptautinių tarpbankinių pavedimų sistemos SWIFT, kaip prašė Ukraina, kuri nori nubausti V.Putiną.

EK pirmininkė mano, kad naujosios sankcijos „paralyžiuos V.Putino galimybę finansuoti savo karo mašiną“. Ji tai atskleidė po vaizdo skambučio su JAV, Vokietijos, Prancūzijos, Italijos ir Kanados lyderiais, siekiančiais koordinuoto Vakarų atsako prieš Rusiją.

Sankcijos bus nukreiptos ir prieš Rusijos oligarchus, kurie nebeteks galimybės gauti vadinamųjų „auksinių pasų“, t. y. „Europos pilietybių pardavimą“ su Rusijos valdžia susijusiems turtingiems rusams. U. von der Leyen sakė ES lyderiams leis siūlyti pataisas, kurios sumažintų sankcijų įtaką jų pačių ekonomikai.

Vakarų valstybės susitarė, kad apribojimai bus taikomi tik tam tikriems bankams, siekiant išvengti, kad sankcijos per daug nepaveiktų Europos verslo. Be to, manoma, kad V.Putinui buvo labiausiai netikėta, kad Vakarai susitarė apriboti Rusijos centrinio banko prieigą prie savo didelių užsienio atsargų.

Jos buvo sukauptos iš energetikos resursų pardavimų ir, skaičiuojama, viršija 600 mlrd. JAV dolerių (532 mlrd. eurų). „Tai įšaldys sandorius, ir Centrinis bankas nebegalės likviduoti savo turto“, – sakė EK pirmininkė.

Prezidentas Gitanas Nausėda tikina, kad jis, kaip ir kai kurie Lietuvos žmonės norėjo griežtesnių sankcijų Rusijai. Tačiau, anot jo, jau įvestos Europos Sąjungos (ES) sankcijos yra veiksmingos ir sveikintinos, o fronto paribyje esančios valstybės turbūt visada nori griežtesnių veiksmų agresoriaus atžvilgiu.

„Į sankcijų sąrašą įtraukti svarbiausi žmonės, kurie vienaip ar kitaip priima sprendimus arba yra tiesiogiai susiję su Kremliumi ir daro jam tam tikras, sakykime, ekonomines paslaugas. Yra įšaldyti jų aktyvai ir tai reiškia, kad užteks vieną kartą gyventi iš žmonių kraujo ir mėgautis gyvenimo malonumais kur nors Vakarų kurortuose.

Nori laikyti jachtas? Tegul laiko kur nors Taganroge. Užteks pirkti vilas Monake ar dar kažkur kitur, nori gyventi gerai, tegul statosi namus kur nors Rusijoje“, – šeštadienį Prezidentūroje žurnalistams teigė G.Nausėda.

ELTA primena, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ketvirtadienio paryčiais paskelbė, kad pradedama karinė operacija prieš Ukrainą. Iš karto Rusijos kariuomenė atakavo Ukrainą daugelyje vietų. V.Putinas savo kalboje pareiškė, kad užpuolimo tikslas – „demilitarizuoti ir denacifikuoti“ Ukrainą. Jis įspėjo kitas šalis nesikišti, nes, priešingu atveju, pagrasino tokiu atsaku, kuris „nuves prie pasekmių, kurių jos dar nepatyrė savo istorijoje“.