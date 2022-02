Dėl sankcijų tranzitinių skrydžių virš Lietuvos – perpus mažiau

„Mūsų duomenimis, per pirmąją parą būtent tranzitinių skrydžių per Lietuvą skaičius sumažėjo maždaug perpus, prie to taip pat prisidėjo ir atsakomosios Rusijos sankcijos Europos Sąjungos šalių oro vežėjams“, – BNS komentavo „Oro navigacijos“ vadovas Saulius Batavičius.

„Oro vežėjams iš Rusijos belieka ieškoti būdų organizuoti skrydžius pasirenkant kitus kelius arba skrydžius virš neutralių vandenų. Situaciją nuolat stebime, konsultuojamės su partneriais, planai ir toliau bus derinami tarptautiniu lygmeniu“, – pridūrė jis.

Rusijos „Aeroflot“ pernai buvo viena daugiausiai skraidžiusių Lietuvos oro erdvėje, be to, tranzitu per Lietuvą įvairių šalių lėktuvai dažniausiai skrido į Rusiją.

Kremliui tęsiant karinius veiksmus Ukrainoje, Lietuvos Vyriausybė šeštadienį nusprendė uždaryti šalies oro erdvę Rusijos vežėjams. Tokius veiksmus atliekant vis daugiau šalių, Europos Sąjunga, Kanada ir Britanija paskelbė uždarančios savo oro erdvę Rusijos oro vežėjams.

Imdamasi atsakomųjų priemonių Rusija uždarė savo oro erdvę įvairiems Europos oro transporto vežėjams. Sekmadienį „Aeroflot“ pranešė stabdanti visus skrydžius į Europą.