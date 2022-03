Sankcijų smaugiamas milijardierius M. Fridmanas prabilo pirmą kartą po karo pradžios: „Nežinau, kaip gyventi toliau“

Po to, kai jam buvo pritaikytos sankcijos, milijardierius, kurio turtas naujausiame „Forbes“ reitinge vertinamas 15,5 mlrd. JAV dolerių, atsidūrė „keistoje oligarcho, beveik neturinčio pinigų, padėtyje“, rašė „Bloomberg Businessweek“. Kitą dieną po to, kai buvo įvestos ES sankcijos, M.Fridmanas sužinojo, kad jo banko kortelė neveikia. Londone gyvenantis verslininkas sakė, kad užblokavus jo sąskaitas, jis turės prašyti Jungtinės Karalystės vyriausybės leidimo išleisti pinigus. Britai nustatys, ar jo prašymas pagrįstas. M.Fridmano išlaidos gali būti apribotos maždaug 2,5 tūkst. svarų sterlingų (2976 eurai) per mėnesį.

Verslininkas turi Izraelio pasą, bet neturi ten būsto, o dabar – ir galimybės gauti lėšų tokiam turtui įsigyti, rašo „Bloomberg Businessweek“. „Čia aš kalinys“, – prisipažįsta M.Fridmanas. Pasak verslininko, jo nekilnojamasis turtas – dvaras Londone, namas Maskvoje ir tėvų butas Latvijoje. Tačiau pašnekovas pažymėjo, kad jo problemos yra „niekis“, palyginti su padėtimi Ukrainoje.

M.Fridmano nuomone, Vakarų sankcijos, nukreiptos prieš jį, jo partnerį Piotrą Aveną ir kitus Rusijos verslininkus, yra nelogiškos. Esą Europos lyderiai klaidingai mano, kad verslininkai gali daryti įtaką karui Ukrainoje. „Tai reiškia, kad tie, kurie priima šiuos sprendimus, nieko nesupranta apie tai, kaip veikia Rusija. Tai pavojinga“, – sakė milijardierius.

Jis taip pat pripažino, kad tikėjosi apsisaugoti nuo sankcijų bendradarbiaudamas su Vakarų įmonėmis ir institucijomis, įskaitant „Alfa Group“ stipendijų programą, pagal kurią JAV, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos gyventojai galėjo gyventi ir dirbti Rusijoje. „Nuoširdžiai tikėjome, kad esame tokie geri Vakarų pasaulio draugai, kad negalime būti nubausti“, – sakė verslininkas.

M.Fridmanui ir P.Avenui ES sankcijos pradėtos taikyti vasario 28 d. Jie žadėjo užginčyti apribojimus. Kovo 15 d. prieš juos sankcijas įvedė ir Jungtinė Karalystė. „Nežinau, kaip gyventi toliau. Nežinau. Tikrai nežinau“, – telefonu „Bloomberg Businessweek“ žurnalistei Stephanie Becker sakė M.Fridmanas. S.Becker turtuolio būseną apibūdino: „Jis kalbėjo sutrikęs“.