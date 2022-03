Tūkstančiai darbuotojų iš Rusijos ir Baltarusijos – jau pakeliui į Lietuvą: specialistai ragina suklusti dėl saugumo

Negalime snausti

„Brandnomika“ ekonomisto Aleksandro Izgorodino teigimu, Lietuvos IT specialistams nėra ko baimintis. Net ir atvykus būriui šio sektoriaus darbuotojų iš Rusijos ir Baltarusijos, tikimybė, jog lietuvių atlyginimai sumažės ar jų augimas sulėtės, yra nulinė.

„Atlyginimai IT sektoriuje yra itin skaidrūs ir daugiau ar mažiau panašūs į mokamus kitose Europos valstybėse. Tikriausiai Lietuvos IT specialistai puikiai žino, kiek galėtų uždirbti kitur, tad atlyginimai tikrai ir toliau augs“, – portalui lrytas.lt komentavo ekonomistas.

Anot jo, Lietuvai, kaip ir visam pasauliui, IT specialistų vis dar trūksta, tad, dabar pasitaikius puikiai progai pritraukti nemažai aukštą pridėtinę vertę kuriančių specialistų, šia galimybe reikia naudotis.

„Dabar vyks kova dėl talentų. Lietuva negali snausti, nes dėl tų pačių IT specialistų konkuruos ir kitos Europos Sąjungos (ES) šalys, kaip Lenkija, Nyderlandai, Estija“, – kalbėjo A.Izgorodinas.

Reikia tūkstančių darbuotojų

Kad atlyginimai Lietuvos darbuotojams nė trupučio nesumažėtų užtikrino ir Lietuvos informacinių ir ryšių technologijų asociacijos „Infobalt“ vadovas Mindaugas Ubartas.

Be to, dar prieš dvejus metus atlikusi tyrimą asociacija nustatė, kad Lietuvoje trūksta apie 13 tūkst. IT specialistų. Dabar M.Ubartas skaičiuoja, kad, jeigu Lietuva iki 2030 m. nori tapti turtinga šalimi, reikia 100 tūkst. šios srities darbuotojų.

„Dabar Lietuvoje yra apie 1,3 mln. dirbančių žmonių. 30 tūkst. dirba IT srityje, tai apie 2,5 proc. visų Lietuvos dirbančiųjų. Ir tie IT specialistai sukuria per 5 proc. šalies BVP. Jeigu norime sukurti apie 9–10 proc. BVP, kaip tai daroma kitose išsivysčiusiose šalyse, mums reikia daugiau IT specialistų.

Būtina koncentruotis į tai, kad Lietuva taptų didelius atlyginimus gaunančių darbuotojų rojumi. IT sektorius visada buvo mokantis vienus didžiausių atlyginimų. O nuo didelių atlyginimų mokami dideli mokesčiai ir visos problemos išsisprendžia“, – su portalu lrytas.lt kalbėjo jis.

Tačiau M.Ubartas specialistų pritraukimu kiek nusivylęs. Jis tikino pats apie šios srities darbuotojų trūkumą kalbantis jau ne pirmus metus, tačiau iš valdžios vis dar pasigenda nuoseklių veiksmų šiai problemai spręsti. O ir nebūtina koncentruotis tik į šalia esančių šalių – Baltarusijos ir Rusijos – IT specialistus, jų galima pritraukti iš viso pasaulio.

„Politikai atsistoję turi imti ir pasakyti: Baltarusijos ar Rusijos IT specialistai, ateikite prie sienos, mes jus įleisime ir nuvešime į 5 žvaigždučių viešbutį. Ten juos tarnybos patikrins, sutvarkys visus reikalus, ir tie, kurie patikros nepraeis, grįš namo, o tie, kurie praeis, žengs žingsnį per gatvę į darbovietę.

Taip laimėsime du dalykus – pritrauksime talentus ir atimsime dvi rankas, kurios Baltarusijoje ar Rusijoje gali laikyti ginklą.

Man visiškai neįdomu, ką ten pasitaikius progai A.Armonaitė kalba apie tūkstančius atvykstančių darbuotojų. Aš jau dvejus metus kalbu, kad Lietuvai trūksta IT specialistų, tai nebenorėčiau ir toliau apie tai vis kalbėti. Tikiuosi, šįkart valdžia iš tiesų imsis veiksmų, o ne darys taip, kaip visada – išeis, paplepės, o tada matysime, kad nieko neįvyko“, – piktinosi asociacijos vadovas.

Įžvelgia grėsmių nacionaliniam saugumui

A.Armonaitė pabrėžė, jog iš Rusijos ir Baltarusijos atvykstantys specialistai gaudami leidimą įsikurti šalyje buvo „patikrinti atsakingų Lietuvos institucijų“.

„Lietuvoje turime augančią profesionalų bendruomenę, atvykstančią iš Baltarusijos, Rusijos, kurios nepritaria režimams, ir tie žmonės čia gali jaustis saugūs“, – teigė ji.

Ministrės patarėja Inga Simanonytė portalui lrytas.lt nurodė, jog šie žmonės tikrinami Migracijos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. „Tas procesas nėra viešas, bet apibrėžtas Užsieniečių teisinės padėties įstatyme“, – komentavo ji.

Politikos analitikas Marius Laurinavičius teigė, kad tokių aukštos kvalifikacijos specialistų atsivežimo į Lietuvą naudos ekonomikai paneigti tikrai negalima. Vis dėlto dėl baltarusių ar rusų patikros jis išlieka skeptiškas, neva Lietuvos tarnybos gali patikrinti tik tai, kas yra akivaizdu, taip pat tų žmonių ryšius, bet niekas negali patikrinti jų mąstymo.

„Aš esu įsitikinęs, kad tai kelia didelę grėsmę nacionaliniam saugumui ir apie tai niekas negalvoja“, – pareiškė M.Laurinavičius.

„Sakyti, kad tik Vladimiras Putinas kaltas dėl šio karo, o ten gyvenantys rusai – ne, yra naivu ir ciniška. Tai nesupratimas, kaip veikia Rusija. Bet Vyriausybės dėl to nekaltinu, manau, kad ji taip elgiasi tik dėl to, kad to nesupranta“, – portalui lrytas.lt kalbėjo pašnekovas.

Anot jo, Rusijoje viskas „paremta strateginės korupcijos pagrindu“. Tai ne tik kyšiai, M.Laurinavičius tai vadina visa mafijos sistema.

„Šitas režimas sukurtas taip, kad visi būtų susitepę korupcija, net jų mąstymas būtų toks. Yra žmonių, kurie tokioje Rusijos sistemoje gyvena ne tik todėl, kad bijo ar neturi galimybių gyventi kitaip, bet ir todėl, kad jiems taip patogu gyventi.

Todėl reikia atidžiai tikrinti, ar tie atvažiuojantys žmonės iki karo tikrai oponavo režimui. Nes tie, kurie oponuoja dabar, neretai tai daro ne todėl, kad nepatinka režimas, o tik todėl, kad pablogėjo jų gyvenimo sąlygos. Tad jie tik ieško būdų, kaip susikurti naują gerovę.

Mes patys sunkiai vaduojamės iš sovietinio palikimo, mąstymo, tradicijų, o dabar norime ne vieną ar du, o tūkstančius žmonių įsileisti. O įsileisdami tokius žmones į Lietuvą kartu įsileidžiame ir mafijos korupcinę sistemą“, – kalbėjo M.Laurinavičius.

Vidutinis atlyginimas – per 2 tūkst. eurų

Užimtumo tarnybos duomenimis, šiemet programinės įrangos ir taikomųjų programų kūrėjams bei analitikams registruota 218 laisvų darbo vietų. Iš jų daugiausia programuotojams – 146.

Vidutinis sūlomas darbo užmokestis šiems darbuotojams apie 2,03 tūkst. eurų prieš mokesčius.

Aukščiausias siūlomas atlyginimas buvo programinės įrangos projektuotojamas ir kūrėjams – apie 2,8 tūkst. eurų, o programinės įrangos testuotojams – 2,3 tūkst. eurų prieš mokesčius.

Taip pat šiemet ieškoti 123 duomenų bazių ir tinklų specialistai. Vidutinis šių darbuotojų atlyginimas prieš mokesčius yra apie 1,4 tūkst. eurų. Didžiausias atlyginimas šioje grupėje siūlytas IT ir ryšių saugumo specialistams – 2,24 tūkst. eurų iki mokesčių.

Ieškoti ir 27 IT ir ryšių sistemų eksploatavimo technikai, kuriems siūlomas vidutinis darbo užmokestis – 1,35 tūkst. eurų per mėnesį nenuskaičius mokesčių.