„Lietuvos geležinkeliai“ dėl sankcijų šiemet perveš mažiausiai krovinių per savo veiklos istoriją, neteks 150 mln. eurų

Sumažėjus krovinių apimtims, LTG grupė prognozuoja, kad šiemet ji gali netekti apie 150 mln. eurų pajamų.

LTG generalinis direktorius Egidijus Lazauskas sako, kad krovinių pervežimo apimtims įtakos turi ir Baltarusijos draudimas tranzitu per ją vežti naftos produktus ir trąšas, Europos Sąjungos sankcijos Baltarusijai, Rusijos bendrovei „Suek“, kurios anglis buvo vežama per Lietuvą.

„Nevežame krovinių tų bendrovių, kurios yra įtrauktos į sankcijų sąrašus ar kurios yra susijusios su sankcionuojamais asmenimis. Be to, uždarinėjame atstovybes Baltarusijoje ir Rusijoje, kurios buvo skirtos palaikyti ir ieškoti naujų ryšių su šiose šalyse veikiančiais verslo klientais“, – pranešime sakė LTG vadovas.

Pasak E.Lazausko, LTG imasi įgyvendinti planą trimis kryptimis: veiklos efektyvumo didinimo, sąnaudų mažinimo, diversifikacijos bei plėtros į naujas rinkas, ypač – Vakarų Europos.

Anot jo, taip pat vystoma partnerystė su Latvija ir Estija, kad augtų pervežimai „Ambertrain“ traukiniu tarp Vakarų Europos ir Baltijos šalių, be to, kalbama su Kazachstano atstovais dėl krovinių vežimo į Klaipėdos uostą.

„Bendradarbiaujama ir su potencialiais partneriais Ukrainoje dėl grūdų vežimo iš šios šalies. „LTG Cargo“ per metus būtų pajėgi pervežti apie 1 mln. tonų grūdų iš Ukrainos į Klaipėdos uostą“, – teigė E.Lazauskas.

Dėl Europos Sąjungos (ES) ir JAV sankcijų „Belaruskalij“ trąšoms LTG prarado apie 11 mln. tonų krovinių per metus ir dėl to negaus 61 mln. eurų pajamų. Be to, dėl ES sankcijų „Lifosos“ savininkui įmonė praras dar 2,6 mln. tonų trąšų ir 12,8 mln. eurų pajamų.

Dėl ES sankcijų rusiškai angliai ir Lenkijai atsisakius ją pirkti, LTG nebeveš 2,5 mln. tonų anglies ir praras 12 mln. eurų pajamų, o dėl Baltarusijos draudimo vežti per jos teritoriją naftą ir jos produktus bei trąšas, kurių 95 proc. sudarė kroviniai į Ukrainą, nebebus pervežta 1,4 mln. tonos šių krovinių ir negauta 17 mln. eurų.

Vyriausybė yra numačiusi „Lietuvos geležinkeliams“ skirti 155 mln. eurų papildomą finansavimą – tokia suma numatyta patikslintame šių metų biudžeto projekte.