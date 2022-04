Nuo karo pradžios – nė vieno užsakymo: su kuo įvedus sankcijas susiduria Baltarusijos įmonės

Vieni ieško alternatyvų už prieinamą kainą, kitiems prisieina galvoti apie gamybos nutraukimą.

Europos ir JAV mikroelektronikos rinkos uždaros, o tiekimas iš Kinijos – problemiškas. Vienoje Minsko įmonėje mikroelektronikos komponentų paieška užsiimantis Ilja pasakoja, kad šių komponentų tiekimo apimtys jo atstovaujamai gamyklai susitraukė iki kritiškai menko lygio.

Tiekimas iš Kinijos pastaruoju metu taip pat lydimas problemų: vasarį ir kovą jas lėmė koronavirusas, dabar – draudimas dėl JAV sankcijų.

Be to, komponentų pristatymas iš Kinijos, užsivėrus sienai su Ukraina, pasidarė logistine prasme sudėtingesnis, kelias per ES šalis taip pat, anot Iljos, bet kada gali užsidaryti, nes bet kuriuo metu gali būti nuspręsta su Baltarusija neturėti reikalų.

„Krovinys iš Kinijos skraidinamas į Maskvą, kur jis tikrinamas. Tai užtrunka labai ilgai. O konteinerinis traukinys iš Kinijos į Minską ir į Brestą važiuoja kartą per savaitę. Tai taip pat ilgai trunka. Be to, trūksta pačių krovininių konteinerių“, – zerkalo.io kalbėjo Ilja.

Pasak jo, kone vienintelė alternatyva – pirkti komponentus iš Indijos. Tačiau net ir šiuo atveju kils logistikos problemų.

Nė vieno užsakymo nuo karo pradžios

Jevgenijus gamina aukštos temperatūros pramonines krosnis, kurios naudojamos keramikos gaminiams degti. Pasak jo, molį ir keraminę masę Baltarusijos įmonės ir šios pramonės šakos dirbtuvės daugiausia pirko Ukrainoje. Po karo tiekimas nutrūko.

„Prieš karą verslas klestėjo. Nuo karo pradžios negavau nė vieno užsakymo. Kai keramikų paklausiau, kas vyksta, jie man pasakė, kad jų naudojama molio masė daugiausia tiekiama iš Donbaso.

Jo taip pat galite nusipirkti Maskvoje, tačiau pati Maskva jį taip pat ėmė iš Donbaso. Jei nebūtų buvę sankcijų, būtų buvusi galimybė importuoti molį iš Europos, bet dabar atrodo, kad ir ši kryptis uždaryta“, – sako verslininkas.

Jis pasakojo, kad molio yra ir Baltarusijoje, bet jis negali pakeisti importuoto molio, nes vietinio lydymosi temperatūra žema, todėl jis netinka daugumai glazūrų.

Jevgenijus dar nesupranta, kaip dirbti toliau, nes padėtis ekonomikoje kasdien keičiasi.

„Gyvenu šia diena ir svajoju apie metą, kai Baltarusijoje bus pilietinė visuomenė, galinti daryti realią įtaką viskam, kas vyksta šalyje“, – prisipažįsta jis.

Viena iš su Jevgenijumi dirbančių įmonių zerkalo.io sakė, kad problemų yra konkrečiai su Donbaso molio tiekimu. Tačiau kol kas stygiaus nejaučia, nes turi prisikaupusi atsargų, vis dėlto ateityje, jei padėtis nesikeis, jie turės ieškoti alternatyvos.

„Daugelis priprato prie Donbaso molio, kitas molis yra kitokios sudėties. Taigi turėsime iš naujo pergalvoti visą technologijų grandinę“, – sakė keramikas.

Sunkvežimius apgręžė

Buitinės technikos gamykloje taip pat kilo problemų dėl sudedamųjų dalių.

„Nebuvo šaldytuvams izoliuoti naudojamų putų sudedamųjų dalių. Anksčiau putas vežė iš Vokietijos, Nyderlandų ir Lenkijos.

Kalba, kad dėl sankcijų jas vežę sunkvežimiai buvo apsukti. Sakė, kad atvažiuos balandžio 12 d., tačiau paaiškėjo, kad buvo atvežtas tik vienas iš reikiamų komponentų. Dabar laukiame kažko iš Kinijos, bet nepasakė, kada tai bus pristatyta“, – pasakojo pašnekovas.

Dėl to, sako jis, kai kurie darbuotojai buvo išleisti nemokamų atostogų savaitei arba pasiųsti į prastovas.