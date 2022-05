Dujų srautai iš Lietuvos į Lenkiją siekia trečdalį naujai pradėjusio veikti dujotiekio pajėgumo

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorės „Amber Grid“ interneto puslapyje pateikiami duomenys rodo, kad faktinis valandinis dujų srautas į Lenkiją Santakos dujų apskaitos stoties (DAS) taške pirmadienį iki pietų svyravo nuo 750 iki 941 megavatvalandės (MWh) .

Tuo metu dujotiekio pajėgumas iki rugsėjo 30 dienos, kai baigsis šie dujų metai, bus 230 tūkst. kubinių metrų, arba 2,6 tūkst. MWh per valandą.

Sekmadienį naująja dujų jungtimi buvo perduoti pirmieji fiziniai ir komerciniai dujų srautai. Kaip pranešė „Amber Grid“, balandį įvyko dujų perdavimo šią jungtimi mėnesinių pajėgumų aukcionai: balandžio 19 dieną buvo parduoti nedideli pajėgumai Lietuvos kryptimi, o balandžio 27 dieną – trečdalio GIPL techninių pajėgumų apimties pajėgumai Lenkijos kryptimi.

Pradėjus veikti dujotiekiui GSA pajėgumų užsakymo platformoje kasdien vyksta ir dieninių pajėgumų aukcionai.

Be to, Lenkiją šį mėnesį dujotiekiu pasieks šios šalies naftos ir dujų įmonės „PGNiG“ per Klaipėdos suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalą atgabentas pirmasis SGD krovinys.

Šių metų pradžioje Lietuvoje baigtas tiesti daugiau nei 500 km ilgio dujotiekis sujungė Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos dujų rinkas su ES.