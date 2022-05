Pirmą kartą Lietuvoje organizuojamas „Financial Freedom Forum“ sukvies sektorių lyderius

„Siekiame surengti didžiausią tokio pobūdžio forumą Lietuvoje, kur pranešimus skaitys gerai žinomi savo sričių profesionalai bei patirtimi dalinsis investuotojai praktikai. Mūsų renginio tikslas yra kelti Lietuvos gyventojų finansinio raštingumo lygį, suteikiant naudingų žinių asmeninių finansų valdymo, investavimo temomis tiems, kam tų žinių trūksta“, – sako J. Clavas, vienas iš renginio organizatorių.

Forumas vyks „Litexpo“ parodų ir kongresų centre. Renginio dalyviai pranešimų galės klausytis pagrindinėje salėje bei skirtingose teminėse erdvėse, kur lygiagrečiai vyks skirtingų tos srities pranešėjų pasisakymai, dirbtuvės, diskusijų panelės. Pagrindinė scena bus skirta bendros tematikos pranešimams: ekonomikos tendencijoms, asmeninių finansų valdymui, paprastų žmonių investavimo sėkmės istorijoms.

„Finansinio raštingumo lygis Lietuvoje, nors ir šiek tiek pagerėjęs per paskutinius metus, vis dar išlieka itin žemas lyginant su kitomis pasaulio valstybėmis. Be to, tai itin aktuali problema jaunimo tarpe. Anot statistikos daugiau nei trečdalis jaunimo pinigų neinvestuoja.

O grynais pinigais namuose arba piniginėse santaupas laiko net 67 proc. Lietuvos gyventojų. Kadangi abu su Jurijumi dirbame finansų bei investavimo srityse, apjungėme jėgas, siekdami kelti Lietuvos finansinio raštingumo lygį“, – sako V. Čijunskytė, viena iš renginio organizatorių.

Forume numatomos ir teminės erdvės. Jos bus suskirstytos pagal skirtingas investavimo sritis: Nekilnojamasis turtas (tiesioginės investicijos, P2P platformos ir pan.), Vertybiniai popieriai (akcijos, fondai ir pan.), Alternatyvios investicijos (Kripto valiutos, žaliavos ir pan.). Taip pat bus atskira vaikų finansinio raštingumo ugdymo erdvė.

Organizatoriai tikina, kad renginyje dalyviai išgirs ne tik skirtingų finansų ir investavimo sričių profesionalų pranešimus, bet ir paprastų žmonių tikras istorijas, kurios leis forumo dalyviams patikėti, kad ir jie galite sėkmingai siekti finansinės laisvės bei įkvėps imtis veiksmų.

„Financial Freedom Forum“ – finansinės laisvės forumas vyks spalio 27-ąją Vilniuje, „Litexpo“ parodų ir kongresų centre.

Daugiau informacijos čia: https://www.laisvesforumas.lt