Duomenų ir vartotojų teisių apsaugos tarnybos tikrina Lietuvos „vienaragį“ „Vinted“

Tuo metu Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba naujienų agentūrą BNS informavo formaliai nepradėjusi tyrimo, tačiau paprašė įmonės paaiškinimų, kuriuos gavusi spręs dėl tolesnių veiksmų.

„Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba šiuo metu nėra pradėjusi tyrimo dėl galimo vartotojų teisių pažeidimo dėl „Vinted“, tačiau dar pernai reaguojant į Prancūzijos vartotojų organizacijos pateiktą ieškinį kreipėsi į „Vinted“ prašydama pateikti tam tikrą informaciją ir paaiškinimus“, – BNS sakė tarnybos Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja Dalia Malinauskienė.

„Šiuo metu vertinama „Vinted“ pateikta informacija, tą padariusi tarnyba spręs dėl tolesnių veiksmų“, – pridūrė ji.

D.Malinauskienė atkreipė dėmesį, kad „Vinted“ skirtingose valstybėse taiko nevienodą praktiką.

„Pavyzdžiui, pirkėjo apsaugos mokestis, kuris minimas Lenkijos institucijos sprendime, pradėtas taikyti Lietuvos vartotojams tik 2021 metų pabaigoje ir tarnyba dar nėra sulaukusi vartotojų prašymų dėl jo“, – sakė Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovė.

Kaip portalui vz.lt teigė Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, tyrimas dėl „Vinted“ pradėtas pernai rudenį, kai buvo gauta nemažai skundų, todėl Lietuvos, Lenkijos ir Prancūzijos asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijos pradėjo bendradarbiauti: buvo sudaryta darbo grupė, rengti posėdžiai, tačiau tyrimas nėra užbaigtas.

Lenkijos konkurencijos ir vartotojų teisių apsaugos priežiūros tarnyba antradienį pranešė, jog „Vinted“ skyrė 5,3 mln. zlotų (1,15 mln. eurų) baudą dėl perteklinių reikalavimų pateikti asmeninius duomenis bei papildomai renkamų mokesčių.

Vienu atveju buvo skundžiamasi, jog įmonė galėjo užblokuoti gautus pinigus, jei vartotojas jai nepateiks asmens tapatybės kortelės, paso ar vairuotojo pažymėjimo išrašo. Kitas pažeidimas – įmonės priskaičiuojami papildomi mokesčiai, vadinamasis „pirkėjo apsaugos“ mokestis.

„Vinted“ antradienio vakarą pranešė esanti nusivylusi tokiu Lenkijos tarnybos sprendimu ir ketina jį skųsti.

Prancūzijos vartotojų asociacija „UFC-Que Choisir“ dėl vartotojų klaidinimo pernai gegužę „Vinted“ pareiškė kolektyvinį ieškinį. Paryžiaus teismui birželį pateiktu ieškiniu asociacija siekia mokesčių, kuriuos platforma jos nariams netinkamai taiko nuo 2016 metų, kompensacijos.

Asociacijos teigimu, ieškinyje ji mini komisinį mokestį, kurį „Vinted“ taiko pirkėjams už kiekvieną platformoje sudaromą sandorį. „UFC-Que Choisir“ mano, kad šis mokestis yra sumaniai paslėptas, nes pavadintas ne „komisiniu mokesčiu“, o „pirkėjo apsauga“, o tai, pasak asociacijos, klaidina vartotojus.

Pasak Prancūzijos vartotojų asociacijos, dėl tokios „Vinted“ praktikos nukenčia milijonai žmonių. Vien Prancūzijoje platformoje apsilanko 5 mln. unikalių naudotojų per dieną ir per 16 mln. – per mėnesį. Tarp lankomiausių el. prekybos svetainių ir programėlių „Vinted“ šalyje pernai užėmė ketvirtą vietą.

„Vinted“ 2019 metais tapo pirmuoju Lietuvos „vienaragiu“ – itin sėkmingu startuoliu, kurio vertė viršija 1 mlrd. eurų.