„Gazprom“ teigimu, rusiškų dujų tranzitas per Ukrainą sumažėjo beveik trečdaliu

„Gazprom“ naujienų agentūrai „Interfax“ pranešė, kad ketvirtadienį per Ukrainą transportuojamas tiekimas sudarė iš viso 50,6 mln. kubinių metrų, ankstesnę dieną jis buvo 72 mln. kubinių metrų.

Ukrainos dujotiekio operatorė GTSOU pranešė nuo trečiadienio sustabdžiusi dujų transportavimą Sochranivkos tranzito punkte, nes dabar jį kontroliuojančios Rusijos okupacinės pajėgos trukdo operacijai. Toks žingsnis žengtas, prasidėjus trečiajam Rusijos karinės kampanijos provakarietiškoje Ukrainoje mėnesiui.

Ukrainos GTSOU savo svetainėje pateikė šiek tiek kitokius skaičius, sakydama, kad ketvirtadienį tranzitu bus perduota 53 mln. kubinių metrų, o dieną prieš tai – 73 mln. kubinių metrų dujų.

Per Ukrainą eina svarbiausias rusiškų dujų tiekimo į Europą kelias, abi šalys išlaikė srautus net po to, kai vasario 24 d. Kremlius pasiuntė kariuomenę į Ukrainą. Vokietija trečiadienį pranešė, kad rusiškų dujų tiekimas per Ukrainą sumažėjo 25 procentais.

Rusijos gamtinių dujų tiekimo per Ukrainą sumažėjimas pakurstė baimę, kad ir taip didelės dujų kainos Europoje tiekimui sumažėjus dar labiau išaugs.