TEA: Rusijos izoliacija neišprovokuos „sunkios“ naftos tiekimo krizės

TEA anksčiau buvo įspėjusi, kad Maskvos invazija į Ukrainą gali išprovokuoti pasaulinį tiekimo „sukrėtimą“. Tačiau ketvirtadienį agentūra pažymėjo, kad Europos Sąjungos (ES) ir Didžiojo septyneto (G-7) planai uždrausti rusiškos naftos importą „paspartins prekybos srautų perorientavimą“ ir privers Rusiją gerokai sumažinti gavybą.

„Bet kuriuo atveju nuosekliai didėjanti gavyba kitose šalyse, taip pat lėtesnis paklausos augimas, visų pirma Kinijoje, turėtų leisti artimiausiu metu išvengti didelio pasiūlos deficito“, – rašoma TEA mėnesio ataskaitoje.

Balandį pasiūla sumažėjo beveik 1 mln. barelių per dieną ir antrąjį pusmetį praradimai gali padidėti iki 3 mln. barelių per dieną, prognozuoja agentūra.

Jungtinės Valstijos ir kitos turtingos šalys jau nusprendė panaudoti dalį savo naftos atsargų, siekdamos pažaboti „juodojo aukso“ kainas.

Rusijos invazija į Ukrainą vasario 24 dieną išprovokavo spartų naftos kainų pakilimą, tačiau, Kinijai toliau skelbiant griežtus COVID-19 karantinus, „juodojo aukso“ paklausa ėmė slopti, nes Kinija yra didžiausia pasaulyje naftos importuotoja.

Pasak TEA, Jungtinės Valstijos ir OPEC+ grupės nariai Artimuosiuose Rytuose „nuosekliai didina“ gavybą ir tai padės kompensuoti negautus rusiškos naftos kiekius.

Agentūros skaičiavimais, naftos gavyba pasaulyje, neįskaitant Rusijos, nuo gegužės iki gruodžio pabaigos turėtų padidėti 3,1 mln. barelių per dieną.

Tuo tarpu naftos paklausos pasaulyje augimas antrąjį ketvirtį, kaip manoma, sulėtės iki 1,9 mln. barelių per dieną ir šis tempas bus maždaug dukart lėtesnis negu pirmąjį šių metų ketvirtį.

Tačiau nuo balandžio iki rugpjūčio augimas turėtų vėl paspartėti, nes didės automobilių degalų ir lėktuvų kuro vartojimas.

Per visus 2022 metus paklausa, kaip manoma, pasieks 99,4 mln. barelių per dieną ir bus 1,8 mln. barelių per dieną didesnė negu pernai.