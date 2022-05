Laukia, kad ECB ims didinti bazines palūkanų normas – greičiausiai jau antroje šių metų pusėje

„Žinome, kad ECB vykdoma turto pirkimo programa bus užbaigta trečiąjį ketvirtį. Manau, ji turėtų būti užbaigta trečiojo ketvirčio pradžioje, ir taip atvertas kelias pradėti kelti bazines palūkanų normas“, – antradienį iš Seimo tribūnos kalbėjo G.Šimkus.

Vis dėlto, ECB Valdančiosios tarybos narys įsitikinęs, kad tuo atveju, jeigu per koronaviruso krizę būtų nesiimta skatinamųjų pinigų politikos priemonių, Europos ekonomika veikiausiai būtų susidūrusi su nuosmukiu.

„Visada yra gerai prieiti prie šito klausimo iš kitos pusės. O kas būtų, jeigu Europos Centrinis Bankas būtų išlikęs abejingas ir nebūtų ėmęsis skatinamųjų priemonių ir mes būtume matę ženklų euro zonos ekonomikos sulėtėjimą“, – retoriškai klausė G.Šimkus.

Pasak jo, ekonomikos nuosmukis nėra norimas rezultatas, todėl euro zonos pinigų politikos formuotojų sprendimus reaguojant į koronaviruso nulemtus ekonomikos iššūkius jis vertina kaip teisingą atsaką į rizikas.

„Mes norime, kad euro zonos ir Lietuvos ekonomika augtų. Ką mes turėjome kaip gerą pavyzdį COVID-19 pandemijos metu, skirtingai nuo didžiosios finansų krizės, kad fiskalinė ir monetarinė politika veikė tandeme“, – tikino jis.

Lietuvos banko skaičiavimais, ECB pinigų politikos priemonės 2021 m. lėmė puse procentinio punkto didesnį šalies ekonomikos augimą, lyginant su scenarijumi, jeigu šios priemonės nebūtų taikytos, sako G.Šimkus.

„Dėl pinigų politikos priemonių Lietuvos Vyriausybė, išleisdama obligacijas, nuo 2020 m. kovo mėnesio sutaupė per 30 mln. eurų, o per visą obligacijų galiojimo laikotarpį ši suma turėtų viršyti 600 mln. eurų. Pigesniu skolinimusi netiesiogiai galėjo naudotis įmonės ir fiziniai asmenys.

Mūsų vertinimu, teigiamas pinigų politikos poveikis bendrojo vidaus produkto augimui pernai metais siekė 0,5 proc. punkto ir šiais metais poveikis bus panašaus lygio“, – tikino Lietuvos banko vadovas.

ELTA primena, kad apie galimą palūkanų normų didinimą praėjusį trečiadienį užsiminė ir ECB vadovė Christine Lagarde. Kalbėdama Liublianoje ji nurodė, kad ECB turėtų trečio ketvirčio pradžioje nutraukti savo obligacijų supirkimo programą ir tada po kelių savaičių galėtų pakelti palūkanų normas.

Infliacija euro zonoje balandį buvo rekordiškai didelė ir sudarė 7,5 proc. Ji gerokai viršijo ECB užsibrėžtą 2 proc. infliacijos tikslą. Dėl šios priežasties bankas pastaruoju metu vis dažniau sulaukdavo raginimų pasekti savo kolegų užsienyje pavyzdžiu ir pakelti palūkanų normas, kad galėtų suvaldyti kainų augimą.

Balandžio viduryje vykusiame posėdyje ECB Valdančioji taryba nusprendė, kad po jos paskutinio posėdžio gaunami duomenys sustiprina vertinimą, jog trečią ketvirtį reikėtų pabaigti vykdyti grynąjį turto pirkimą pagal turto pirkimo programą (TPP). Pinigų politika priklausys nuo gaunamų duomenų ir Valdančiosios tarybos nuolat atnaujinamo perspektyvos vertinimo, pažymi ECB.

Kaip ir prognozuota tuomet, paskutinio Valdančiosios tarybos posėdžio metu ECB nepadidino 0 proc. lygios pagrindinių refinansavimo operacijų palūkanų normos, 0,25 proc. siekiančios ribinio skolinimosi galimybės palūkanų normos ir -0,5 proc. sudarančios indėlių palūkanų normos.

Balandį grynieji turto pirkimai pagal TPP bus vykdomi už 40 mlrd. eurų per mėnesį sumą, gegužę – už 30 mlrd. eurų per mėnesį sumą, o birželį – už 20 mlrd. eurų per mėnesį sumą.

Kaip pažymi ECB, bet kokie pagrindinių palūkanų normų keitimai bus daromi praėjus tam tikram laikui po to, kai Valdančioji taryba baigs vykdyti grynuosius turto pirkimus pagal TPP, ir jie bus daromi laipsniškai.

Bet koks palūkanų normų kėlimas ECB būtų pirmasis per daugiau kaip dešimtmetį. Dabar palūkanų normos yra istorinėse žemumose.

Kiti banko valdančiosios tarybos posėdžiai numatomi birželio 9 d. ir liepos 21 d.