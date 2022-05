Valstybės įmonėse pilasi atleidimai – Lietuvos pašto ir „Lietuvos geležinkelių“ darbuotojai jau įspėti

Praėjusią savaitę bendrovė pranešė, jog nuo birželio iki lapkričio atleis maždaug 600 iš 3,7 tūkst. darbuotojų.

Didžioji atleidžiamų darbuotojų dalis bus laiškininkai bei klientų aptarnavimo specialistai, taip pat mažės darbuotojų ir logistikos grandinėje bei administracijoje.

Darbuotojų išeitinėms išmokoms paštas numato skirti apie 800 tūkst. eurų.

Lietuvos pašto darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Svajūnas Andriulis BNS sakė, jog darbuotojų atleidimą paskatino prasta įmonės finansinė padėtis.

„Konsultacijos su mumis dėl atleidimų vyko, aišku, kaip darbuotojų atstovams toks faktas skaudus, bet turint omenyje įmonės veiklos ir finansinius rezultatus, turim ką turim“, – sakė S. Andriulis.

Pasak jo, nors su Lietuvos pašto vadovybe sutarta, kad preliminariai bus atleidžiama apie 600 darbuotojų, pagerėjus situacijai įmonėje atleidimų galėtų būti ir mažiau.

„Kadangi atleidimų procesas vyks pusmetį, pasikeitus srautams ar atsiradus kitoms aplinkybėms prie to skaičiaus bus grįžtama – kad nebus daugiau, tai tikrai, tačiau gali būti mažiau“, – teigė profsąjungos vadovas.

S. Andriulio teigimu, daugiausia bus atleista rajonų paštininkų, o jiems įmonės siūloma pagalba – minimali.

„Darbuotojams įmonė gal padės CV užpildyti, o dėl pagalbos persikvalifikuojant sunki padėtis, nes iš esmės bus atleidžiami nutolusių padalinių darbuotojai, todėl jiems paštas nelabai ką gali pasiūlyti“, – sakė Lietuvos pašto profsąjungos vadovas.

Lietuvos paštas 2021 metais gavo per 111 mln. eurų pajamų – 0,8 proc. mažiau nei 2020 metais (112 mln. eurų) ir patyrė 6,4 mln. eurų grynojo nuostolio, kai 2020 metais jo pelnas siekė 1,6 mln. eurų.

Planuoja atleisti ir „Lietuvos geležinkeliai“

Valstybės valdoma „Lietuvos geležinkelių“ (LTG) grupė apie atleidimą įspėjo 1950 iš maždaug 8 tūkst. darbuotojų.

Grupė Užimtumo tarnybai pranešė, jog daugiausiai – 1207 – darbuotojų numato atleisti LTG grupės krovinių vežimo bendrovė „LTG Cargo“. Dar 469 žmones įspėjo infrastruktūros įmonė „LTG infra“, o 274 žmones – „Lietuvos geležinkeliai“.

Balandžio pabaigoje skelbta, kad maždaug 2 tūkst. darbuotojų numatyta atleisti grupei šiemet netekus milijonų tonų krovinių dėl Vakarų sankcijų Rusijai ir Baltarusijai bei jų atsakomųjų veiksmų.

Bendrovė skelbė, kad darbuotojų išeitinėms išmokoms bus skirta 6 mln. eurų.

LTG anksčiau pranešė, kad šiemet perveš aždaug dukart mažiau krovinių – apie 26,5 mln. tonų. Tai bus didžiausias krovinių apimčių kritimas ir mažiausias pervežtas krovinių kiekis per įmonės veiklos istoriją. Dėl to grupė šiemet gali netekti apie 150 mln. eurų pajamų.

Dėl Europos Sąjungos (ES) ir JAV sankcijų „Belaruskalij“ trąšoms LTG prarado apie 11 mln. tonų krovinių per metus ir dėl to negaus 61 mln. eurų pajamų. Be to, dėl ES sankcijų „Lifosos“ savininkui įmonė praras dar 2,6 mln. tonų trąšų ir 12,8 mln. eurų pajamų.

Dėl ES sankcijų rusiškai angliai ir Lenkijai atsisakius ją pirkti, LTG nebeveš 2,5 mln. tonų anglies ir praras 12 mln. eurų pajamų, o dėl Baltarusijos draudimo vežti per jos teritoriją naftą ir jos produktus bei trąšas, kurių 95 proc. sudarė kroviniai į Ukrainą, nebebus pervežta 1,4 mln. tonos šių krovinių ir negauta 17 mln. eurų.

Vyriausybė yra numačiusi „Lietuvos geležinkeliams“ skirti 155 mln. eurų papildomą finansavimą – tokia suma numatyta patikslinto šių metų biudžeto projekte.

LTG profsąjunga: gali būti atleista mažiau žmonių, darbą siūlo subrangovai

Valstybės valdomų „Lietuvos geležinkelių“ (LTG) grupės įmonėms atleidžiant apie 2 tūkst. darbuotojų, Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkas sako, kad gali būti atleista mažiau žmonių, be to, dalis atleidimų, tikėtina, bus atidėta iki metų pabaigos. Artūras Černiauskas taip pat sako, kad dalį atleidžiamų darbuotojų žada įdarbinti geležinkelių subrangovų įmonės.

„Yra nurodytas maksimalus skaičius darbuotojų, kurie gali būti atleisti. Dabar atliekamos vertinimo procedūros, nustatoma darbuotojų kompetencija, sąlygos“, – BNS sakė A. Černiauskas.

„Praėjusią ir šią savaitę turėjome susitikimus su darbuotojais, kalbėjome apie tuos atleidimus, matome, kad kai kuriose pozicijose darbuotojų atleidimas bus vėliau, jų neatleidinės dabar iš karto. Ypač „LTG Cargo“ įmonėje darbuotojų atleidimas nusikels iki rudens, o gal ir iki kitų metų, nes bus javapjūtė, grūdų krovinių padidės, todėl atleidimas yra lankstus“, – pridūrė jis.

Pasak A. Černiausko, atleidimo procesas yra lankstus, kol kas darbuotojų skundų negauta. Jiems taip pat siūloma psichologinė pagalba.

Jo teigimu, nemažai kitų įmonių, pavyzdžiui, geležinkelių subrangovių, nori įdarbinti atleidžiamus darbuotojus, todėl birželį bus organizuojama darbo rinkos mugė, kurioje įmonės prisistatys darbuotojams ir pasiūlys jiems darbo vietas.

„Išgirdusios įmonės, kad toks kiekis darbuotojų atleidžiamas, pareiškė ganėtinai daug darbuotojų norinčios priimti. (...) Yra platus ratas jų, kalbame apie mūsų su geležinkeliais dirbančias įmones, subrangoves, jie nusiteikę įdarbinti. Žiūrėsime, kokios sąlygos, kokie darbo užmokesčiai. Jei darbuotojai norėtų, ko gero, visi rastų darbą, kurie bus atleisti“, – BNS sakė profsąjungos pirmininkas.

Pasak jo, „Lietuvos geležinkelių“ darbuotojų darbo stažas yra pakankamai didelis, todėl jiems priklauso kompensacijos iki penkių vidutinių darbo užmokesčių.