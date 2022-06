Lietuvos klasteriai Europos rinkai pristatė inovatyvią autocisterną

AB „Astra LT“ komanda, bendradarbiaudama su LEI (Lietuvos energetikos institutu) ir klasterių FTD LT („Food Technologies Digitalization LT“) ir BACC (Baltijos automobilių detalių klasteriu) nariais bei kitais partneriais vykdė daug MTEP tyrimų, ieškodama naujų sprendinių, susijusių su saugiu skystų maisto produktų gabenimu keliais, sukūrė naują, lengvą ir ypač gerai izoliuotą autocisterną.

Renginio metu potencialūs partneriai bei užsakovai buvo kviečiami gyvai susipažinti su naujojo gaminio prototipu, vyko tinklaveikos sesija.

Renginys organizuotas bendradarbiaujant su Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA). Atidarymo žodį tarė LR Susisiekimo ministerijos viceministrė Dr. Agnė Vaiciukevičiūtė.

Renginį moderavo BACC valdybos pirmininkas Giedrius Valuckas. Jis pasidžiaugė, kad Lietuvoje turime didžiulį inžinerinės krypties potencialą, gebame sukurti išskirtinių savybių produktus, juos pagaminti ir pristatyti rinkai – autocisternos pardavimams jau prognozuojama sėkmė.

Novatoriškas produktas iš ypatingų savybių plieno

Autocisterna pagaminta iš „Duplex“ klasės plieno, kuris puikiai tinka gabenti ar laikyti skystus maisto produktus įskaitant rūgštinius (ėsdinančius) maisto produktus ar maisto komponentus, kuriems ne visada pakanka austenitinių nerūdijančių plieno.

Iki šiol jis nebuvo naudojamas skystų maisto produktų autocisternų gamyboje dėl sudėtingesnio plieno apdirbamumo ir ypač dėl komplikuoto suvirinimo.

AB „Astra LT“ specialistų komanda sukūrė ir įdiegė reikalingas automatinio suvirinimo bei šlifavimo technologijas ir šiuo metu sudėtingesnis naujoviško plieno apdirbamumas jau nekelia sunkumų.

„Duplex“ plienas taip pat turi dukart aukštesnę takumo ribą (viena svarbiausių plieno mechaninių savybių), todėl 30m3 tūrio 3-jų sekcijų autocisternos prototipas yra palyginti nedidelio svorio – sveria tik 6130 kg.

Numatoma, kad serijinė tokio tūrio 2bar slėginė autocisterna svers ne daugiau nei 6200kg. Karštiems skystiems produktams gabenti šiuo metu prekyboje esančiose autocisternose dažniausiai įrengiama papildoma šildymo sistema, tačiau tai padidina transporto priemonės svorį ir sumažina leistiną įkrovą.

Be to, pats principas naudoti mažiau izoliacijos ir dėl to atsirandančius šilumos nuostolius kompensuoti papildomai deginant dyzeliną nėra tvarus. Tokia pat analogija galioja ir gabenant atšaldytus produktus, kur būtina užtikrinti, jog jie nesušiltų nuo aplinkos iki didesnės už leistiną temperatūrą.

Naujoji autocisterna yra išskirtinai gerai izoliuota, su 110 mm storio naujos kartos monolitiniu poliuretano putų sluoksniu, todėl jos šilumos laidumas yra itin žemas – tik 360W/m2K.

Ruošiamasi serijinei gamybai

Gamykla šiuo metu ruošiasi serijinei autocisternos gamybai, o autocisternos prototipą jau bando potencialūs vartotojai – jau vežiojami bandomieji skysti maisto produktai (aliejus, grietinėlė ir kt.), o pati autocisterna jau nuvažiavo per 10000 km.

AB „Astra LT“ kuria ir gamina nerūdijančio plieno talpas, talpyklas, slėginius indus ir kitus gaminius, produkciją eksportuoja į įvairias pasaulio šalis.

Daugiau nei 85 proc. įmonėje pagamintos produkcijos išvežama į Suomiją, Švediją, Norvegiją, Prancūziją, Vokietiją, Belgiją, Olandiją, JAV ir kt. valstybes.

Dėmesys potencialiems Lietuvos ir užsienio partneriams

Renginio metu dr. V.Liesionis išsamiai pristatė inovatyvios autocisternos kūrimo ir gamybos procesą ir pasidžiaugė puikius rezultatus atnešusiu AB „Astra LT“ bendradarbiavimu su LEI ir KTU mokslininkais.

Atskirus pranešimus pristatė KTU Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto dekanas dr. Andrius Vilkauskas ir LEI Medžiagų tyrimų ir bandymų laboratorijos vadovas dr. Rimantas Levinskas.

Po autocisternos pristatymo vyko speciali partnerių paieškos sesija, kurios metu AB „Astra LT“ kūrėjų komanda sulaukė didžiulio susidomėjimo bei su potencialiais užsakovais pradėjo diskusijas dėl tolimesnio bendradarbiavimo. Lietuvos klasteriai ir renginyje dalyvavę verslo atstovai su užsienio svečiais aptarė bendrus interesus, galimas ateities bendradarbiavimo kryptis.

FTD LT ir BACC klasteriai taip pat pabrėžė tarptautinių ir tarpsektorinių partnerysčių vertę: tinklaveika skatina dalintis patirtimi ir žiniomis, kurti inovacijas ir ieškoti naujų sprendimų kartu.

Naujosios autocisternos pristatyme dalyvavo šie potencialūs užsakovai iš užsienio – K-Tech GmbH vadovas Kevin Schob (Šveicarija), WIELTON S.A vadovas Michal Klečkovski (Lenkija), NCCT Oy/NSST LT vadovas Arto Raikunen (Suomija), Sia Food Project Management vadovas Armands Lūsis (Latvija) ir kiti.

Partnerių paieškos sesiją renginio metu organizavo projekto „Inovacijų tinklaveikos skatinimas ir plėtra („InoLink)“. Projekto tikslas – skatinti įmonių jungimąsi į klasterius, skatinti jų augimą bei tarptautinį bendradarbiavimą. Jį įgyvendina Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kartu su partneriu – Lietuvos inovacijų centru (LIC).

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.