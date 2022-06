Nedarbas euro zonoje pasiekė rekordines žemumas

Ekspertus nustebino šie rodikliai darbo rinkoje. Jie prognozavo vidutiniškai 6,8 proc. nedarbą.

Be to, Eurostatas pakoregavo balandžio mėnesio nedarbo lygį. Jis siekė 6,7 proc., o ne 6,8 proc., kaip skelbta anksčiau.

Prieš metus nedarbas euro zonoje dar buvo daug didesnis ir siekė 8,1 proc. Nuo 2021 metų pavasario nedarbas 19 euro zonos šalių mažėja. ES padėtis panaši. Čia gegužę nedarbas, Eurostato duomenimis, siekė 6,1 proc.

Didžiausias nedarbas euro zonoje fiksuotas 2013 metais per euro skolų krizę. Tada jis viršijo 12 proc.