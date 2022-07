ES rengia naują sankcijų Rusijai paketą – nusitaikė į auksą

„ES rengia naujas sankcijas, nukreiptas prieš Rusijos auksą, atitinkančias Didžiojo septynių grupės žingsnį, kuriuo siekiama dar labiau apriboti Maskvos pajamų šaltinius“, – penktadienį rašo agentūra.

Ji atkreipia dėmesį į tai, kad šiuo metu vyksta tik pasirengimas naujo sankcijų paketo sudarymui, o kai kurios šalys veikiausiai primygtinai reikalaus į jį įtraukti daugiau apribojimų prieš pateikiant juos tvirtinti valstybėms narėms.

„Bloomberg“ nurodo, kad Rusija yra antra pagal dydį aukso gamintoja pasaulyje, o jos aukso eksportas pernai siekė 14,7 mlrd. eurų.

Be to, anot agentūros šaltinių, naujasis paketas taip pat turėtų apimti anksčiau patvirtintų priemonių pataisas, tokias kaip taisyklių, susijusių su sankcionuotų prekių tranzitu iš Rusijos per Lietuvą į Kaliningrado anklavą, patikslinimus.