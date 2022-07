Premjero Viktoro Orbano administracijos vadovas Gergely Gulyasas pristatė šias priemones po vyriausybės posėdžio.

„Dėl karo ir sankcijų, kurių imtasi reaguojant į jį, padėtis visoje Europoje yra labai sudėtinga“, – sakė jis žurnalistams.

Anot administracijos vadovo, naujasis planas parengtas reaguojant į sparčiai aštrėjančią energetikos krizę ir įsigalios rugpjūtį.

Vyriausybė ketina padidinti vietinę gamtinių dujų gavybą nuo 1,5 iki 2,0 mlrd. kubinių metrų, taip pat ieškoti papildomų dujų šaltinių.

Budapeštas uždraus eksportuoti tokius energijos išteklius kaip malkos ir didins rusvųjų anglių gavybą šalies viduje.

Be to, bus vėl atidaryta viena elektrinė Matroje ir pratęstas netoli Budapešto esančios Pakšo atominės elektrinės darbas.

Žmonės, suvartojantys daugiau nei vidutiniškai energijos, turės už ją mokėti rinkos kaina, o ne pagal valstybės dosniai subsidijuojamus tarifus. G. Gulyaso, duomenimis, tai galėtų paveikti iki ketvirtadalio visų gyventojų.

Vengrija neturi daug vietinių energijos šaltinių. Šiuo metu šalis 65 proc. naftos ir 80 proc. dujų importuoja iš Rusijos.

